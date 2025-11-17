ua en ru
Конец эпохи Стива Джобса. Apple полностью обновляет стратегию новых моделей iPhone

Понедельник 17 ноября 2025 13:47
iPhone перестал быть таким, каким его задумывал Стив Джобс (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Apple сильно изменилась с эпохи Стива Джобса. В последние годы компания активно экспериментирует с расширением линейки iPhone. Это уже приносит первые проблемы, а впереди - еще больше перемен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Расширяющаяся линейка iPhone переживает трудности на начальном этапе развития

После нескольких лет относительной стабильности Apple радикально пересмотрела свои предложения.

iPhone SE сняли с производства и заменили на iPhone 16e с более высокой ценой и планом ежегодных обновлений.

iPhone Plus уступил место совершенно новому iPhone Air, предлагающему иной набор преимуществ.

Модели iPhone 17 Pro и Pro Max стали более "профессиональными", с новой визуальной идентичностью, более массивным корпусом и множеством камерных функций.

iPhone 16e уже доступен на рынке, а Air и 17 Pro вышли лишь несколько месяцев назад. По свежим данным, Apple добилась частичного успеха: iPhone 17 Pro продается очень хорошо, тогда как Air и 16e пока сталкиваются с трудностями.

Наследие Стива Джобса

Ранее Джобс стремился к максимальной простоте в ассортименте Apple, используя известную матрицу 2×2: два "потребительских" устройства и два "профессиональных".

Например, в MacBook линейке Air и Pro выполняют роль потребительских и профессиональных ноутбуков.

До 2025 года iPhone следовал похожей схеме: iPhone и iPhone Plus - для массового пользователя, iPhone Pro и Pro Max - для профессионалов, а SE оставался бюджетным вариантом.

Сегодня все изменилось, и впереди еще больше перестановок.

Конец эпохи Стива Джобса. Apple полностью обновляет стратегию новых моделей iPhoneДля объяснения своего видения Джобс использовал матрицу 2×2 (фото: 9to5Mac)

Шесть флагманских iPhone и необходимость терпения

В этом году появился iPhone 16e - новый вариант начального уровня, который уже не совсем бюджетный. Его цена 599 долларов значительно выше, чем 429 долларов у iPhone SE, который часто продавался со скидкой. Кроме того, Apple планирует ежегодные обновления этой модели, а весной ожидается iPhone 17e.

iPhone Air позиционируется как "мощность Pro", но официально не является моделью Pro. Для покупателя он может быть не самым очевидным выбором. В следующем году линейку еще усложнит выход iPhone Fold (или Ultra).

Конец эпохи Стива Джобса. Apple полностью обновляет стратегию новых моделей iPhoneiPhone 16e оказался дороже, чем ожидали пользователи (фото: 9to5Mac)

Через 18 месяцев флагманская линейка iPhone будет выглядеть примерно так:

  • iPhone 18e
  • iPhone 18
  • iPhone Air 2
  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • iPhone Fold.

Рост компании требует нового подхода

Apple уже не та компания, что была при Джобсе. Она значительно больше и обслуживает более разнообразную аудиторию. Расширение линейки помогает удовлетворить разные потребности пользователей. Сложности с продажами iPhone Air и 16e скорее отражают не провал стратегии, а трудности роста и необходимость тонкой настройки.

Компания уже вносит корректировки, например, сдвигая запуск iPhone Air 2, чтобы добавить вторую основную камеру. Подобные изменения - часть процесса. Чтобы успешно выйти за рамки старой 2×2 матрицы, Apple потребуется время.

Главный вызов для компании - правильно дифференцировать каждую модель. Именно с этим предстоит столкнуться Apple и iPhone в ближайшие годы.

Ранее мы писали, что iPhone 18 Pro получит две ключевые функции, которых давно ждут пользователи.

А еще у нас есть материал о том, что будущий iPhone 18 Pro Max станет самым большим и тяжелым смартфоном Apple.

Читайте также, какую ключевую деталь Apple уберет из iPhone уже в 2027 году и что это значит для пользователей.

