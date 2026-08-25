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Конец эпохи Falcon 9: SpaceX готовит замену ракете-рекордсменке

13:14 25.08.2026 Вт
3 мин
Илон Маск подтвердил планы вывести из строя легендарную ракету
aimg Ольга Завада
Конец эпохи Falcon 9: SpaceX готовит замену ракете-рекордсменке SpaceX сворачивает производство своих самых узнаваемых ракет (фото: SpaceX)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

SpaceX постепенно откажется от Falcon 9 - своей главной ракеты-носителя, а также ее более тяжелой версии Falcon Heavy. Переход к новому поколению начнется после того, как сверхтяжелая транспортная система Starship будет проводить регулярные операционные полеты.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на твит Илона Маска в X.

Историческое наследие ракеты-рекордсменки

Впервые Falcon 9 стартовала в 2010 году и осуществила уже почти 700 успешных миссий.

Она навсегда вошла в историю мировой космонавтики как первая орбитальная ракета, первую степень которой научились возвращать на Землю и использовать повторно.

По словам Илона Маска, сворачивание программы является неизбежным шагом. Как только мегаракета Starship начнет надежно летать по нескольку раз в неделю, производственные и логистические ресурсы компании будут полностью перенаправлены на нее, чтобы нарастить частоту запусков до нескольких раз в день.

Почему Starship изменяет правила игры?

Главное преимущество Starship над Falcon 9 заключается в размерах, грузоподъемности и "полной многократности".

Ракета будет возвращаться цельной: если верхняя (вторая) степень Falcon 9 сжигается в плотных слоях атмосферы, то в Starship будут возвращаться как гигантский ускоритель Super Heavy, так и сам космический корабль.

Габариты и мощность: текущая версия Starship (V3) имеет высоту 124,4 метра (против 70 метров у Falcon 9) и способна выводить на низкую околоземную орбиту более 100 тонн полезной нагрузки.

Для сравнения, предел Falcon 9 составляет около 25 тонн, а Falcon Heavy - 63 тонны.

Новые спутники Starlink: следующие поколения спутников связи Starlink значительно больше тяжелее, поэтому их массовое развертывание спроектировано именно под грузовой отсек Starship.

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Когда ждать окончательного сворачивания и что будет с МКС?

По данным отраслевых отчетов, SpaceX планирует прекратить большинство коммерческих запусков Falcon 9 ориентировочно в 2028 году.

В частности, в этот период Starship уже привлекается к лунной программе NASA Artemis для высадки астронавтов на поверхность спутника Земли.

Однако ракету не спишут мгновенно.

Falcon 9 будет продолжать летать по меньшей мере до 2030 года для выполнения контрактов с NASA. Она будет оставаться основным транспортом для доставки астронавтов (на корабле Crew Dragon) и грузов на Международную космическую станцию (МКС).

Перевести миссии к МКС на Starship пока невозможно по инженерным соображениям: огромные габариты новой системы создают риски безопасности станции во время стыковки, а сам корабль пока не имеет соответствующих сертификаций от американского космического агентства.

Окончательные сроки отказа от Falcon 9 будут полностью зависеть от того, как быстро SpaceX сможет доказать надежность и безопасность Starship во время предстоящих орбитальных испытательных полетов.

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