Маск хочет обучить Grok на мыслях сотрудников SpaceX: что известно

Илон Маск на внутренней корпоративной встрече с подчиненными заявил, что SpaceX планирует использовать рабочие данные своих работников для обучения Grok.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на Business Insider .

"Родители для ИИ"

Маск заявил, что компания готовится тренировать ИИ Grok на совокупности всей информации SpaceX, включая вклад каждого работника.

Миллиардер отметил, что сотрудники фактически станут родителями для ИИ, а система унаследует их мнения, идеи и убеждения.

Глава SpaceX убежден, что это поможет наделить будущие модели желанными ценностями, ведь он считает своих рабочих "коллективом одних из самых лучших людей на Земле".

Учеба охватит всю совокупность информационной базы компании. Со всем тем, точный перечень типов данных и механизмы защиты конфиденциальности пока не разглашаются.

Сбор корпоративных кейсов

Отмечается, что такой шаг предопределен тем, что разработчики ИИ почти исчерпали данные со свободным доступом в интернете.

Теперь технологические гиганты ищут новые источники, среди которых информация от рабочих, данные датчиков и производственных линий. Цель - научить алгоритмы выполнять задачи в реальном мире.

Похожую инициативу в апреле запустила компания Meta, собирая данные о нажатии клавиш и движения мышью работников.

Однако этот проект пришлось приостановить в июне из-за жесткой критики и утечки частных разговоров и данных о производительности на всю компанию.

Читайте больше: Grok научился работать за человека: ИИ сам управляет виртуальным ПК

Развитие Grok Bot и планы SpaceX

SpaceX пытается догнать конкурентов в технологической гонке, поскольку модель Grok отстает от разработок OpenAI и Anthropic по показателям ключевых тестов.

Для усиления своих позиций компания за 60 млрд долларов покупает стартап Cursor, а также поглотила xAI перед выходом на биржу.

Кроме этого, SpaceX запустила инструмент Grok Bot - ИИ-агента, разработанного для автономного выполнения задач на компьютере.

Маск призвал всех работников "использовать новый ИИ и помогать его улучшать".

Миллиардер отметил, что доминирование в сфере ИИ даст больше доходов, а также повторил обещание, что "каждый сотрудник SpaceX в будущем сможет отправиться в отпуск на Луну или Марс".