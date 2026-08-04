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Рекорд Falcon 9: SpaceX запустил секретный спутник для разведки США

14:16 04.08.2026 Вт
2 мин
Орбитальная группировка расширяется
aimg Ольга Завада
Рекорд Falcon 9: SpaceX запустил секретный спутник для разведки США SpaceX успешно выполнила миссию NROL-95 (фото: Pexels)
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SpaceX вывела на орбиту секретный шпионский спутник NROL-95 для Национального управления военно-космической разведки США с помощью степени ракеты Falcon 9.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на DefPost.

Для первой ступени Falcon 9 этот полет стал рекордным - седьмым по счету.

Ранее этот элемент использовали для вывода спутника KF-01, научного аппарата IMAP для исследования солнечного ветра, секретной нагрузки NROL-77, навигационного спутника GPS III-9, грузовой миссии CRS-34 в МКС и одной партии Starlink.

После обособления степень успешно вернулась на Землю и совершила посадку на площадке Landing Zone 2 на мысе Канаверал.

Переход к новой архитектуре разведки

Миссия NROL-95 стала уже четвертым запуском NRO в 2026 году после январской NROL-105, майской NROL-172 и июньской NROL-179. Такая интенсивность связана с реализацией концепции рассредоточенной архитектуры.

Суть изменения подхода заключается в:

  • Отказе от строительства единичных, дорогих и гигантских спутников, потеря которых создавала пробелы в разведке;
  • Развертывании большого количества меньших и более дешевых аппаратов, распределенных по многим орбитальным плоскостям;
  • Обеспечении непрерывной работы системы даже при выходе из строя отдельных спутников;
  • Более частом наблюдении за объектами на Земле;
  • Более оперативной передаче данных военным.
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Масштабы группировки и секретности

NRO приступило к развертыванию новой системы в мае 2024 года с запуска NROL-146. По состоянию на апрель 2025 спутниковая сеть уже превышала 150 аппаратов.

Орбитальная группировка поддерживает функции отслеживания движущихся наземных целей и обеспечивает целеуказание для разведывательного сообщества и Министерства обороны США.

Подробные характеристики, точное количество спутников и параметры орбиты NROL-95 обычно остаются полностью засекреченными.

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