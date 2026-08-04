Рекорд Falcon 9: SpaceX запустил секретный спутник для разведки США

SpaceX вывела на орбиту секретный шпионский спутник NROL-95 для Национального управления военно-космической разведки США с помощью степени ракеты Falcon 9.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на DefPost .

Для первой ступени Falcon 9 этот полет стал рекордным - седьмым по счету.

Ранее этот элемент использовали для вывода спутника KF-01, научного аппарата IMAP для исследования солнечного ветра, секретной нагрузки NROL-77, навигационного спутника GPS III-9, грузовой миссии CRS-34 в МКС и одной партии Starlink.

После обособления степень успешно вернулась на Землю и совершила посадку на площадке Landing Zone 2 на мысе Канаверал.

SpaceX has launched a secret US spy satellite abroad its Falcon 9 ящика для национальной reconnaissance Office (NRO), на 30 июля. @SpaceX @NRO_gov



Миссия NROL-95 была объединена в сотрудничестве с US Space Force Space ( USSF) Systems Command's (SSC) System Delta 80 and… — DefPost (@defpostmedia) August 2, 2026

Переход к новой архитектуре разведки

Миссия NROL-95 стала уже четвертым запуском NRO в 2026 году после январской NROL-105, майской NROL-172 и июньской NROL-179. Такая интенсивность связана с реализацией концепции рассредоточенной архитектуры.

Суть изменения подхода заключается в:

Отказе от строительства единичных, дорогих и гигантских спутников, потеря которых создавала пробелы в разведке;

от строительства единичных, дорогих и гигантских спутников, потеря которых создавала пробелы в разведке; Развертывании большого количества меньших и более дешевых аппаратов, распределенных по многим орбитальным плоскостям;

большого количества меньших и более дешевых аппаратов, распределенных по многим орбитальным плоскостям; Обеспечении непрерывной работы системы даже при выходе из строя отдельных спутников;

непрерывной работы системы даже при выходе из строя отдельных спутников; Более частом наблюдении за объектами на Земле;

за объектами на Земле; Более оперативной передаче данных военным.

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Масштабы группировки и секретности

NRO приступило к развертыванию новой системы в мае 2024 года с запуска NROL-146. По состоянию на апрель 2025 спутниковая сеть уже превышала 150 аппаратов.

Орбитальная группировка поддерживает функции отслеживания движущихся наземных целей и обеспечивает целеуказание для разведывательного сообщества и Министерства обороны США.

Подробные характеристики, точное количество спутников и параметры орбиты NROL-95 обычно остаются полностью засекреченными.