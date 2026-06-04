Конец базе "Шахедов": СБС провели историческую операцию в аэропорту Донецка

Российские оккупанты превратили территорию Донецкого аэропорта в военно-логистический узел. Этот объект также стал ключевой площадкой для запусков "Шахедов".

Украинские операторы ударных дронов планомерно выжгли вражескую инфраструктуру, сделав полноценное функционирование аэродрома невозможным. Защитники уничтожили пусковые установки, транспортные машины и ликвидировали расчеты оккупантов непосредственно на взлетной полосе.

"Огневой контроль ДАП, который осуществлял 1 ОЦ - это пример асимметричной операции, в которой исключительно небольшими силами были сорваны оперативно-стратегические планы противника. Это то, что делает нас - нами", - отметил ответственный за планирование операции офицер 1 ОЦ Серафим "Фалько" Гордиенко.

Также украинские военные поразили инженерную технику, топливные заправщики, склады имущества и строительные краны. Как отметили в подразделении, благодаря поражению логистических узлов полностью деградирована аэродромная экосистема оккупантов.

"Не так давно оккупанты чувствовали себя там в безопасности и планировали террористические атаки на наши города. Теперь мы превратили Донецкий аэропорт в ловушку для врага. Безопасного тыла для оккупантов не существует. Спрятаться и защититься - невозможно", - говорится в заявлении 1 ОЦ.