Кінець базі "Шахедів": СБС провели історичну операцію в аеропорту Донецька

Російські окупанти перетворили територію Донецького аеропорту на військово-логістичний вузол. Цей об'єкт також став ключовим майданчиком для запусків "Шахедів".

Українські оператори ударних дронів планомірно випалили ворожу інфраструктуру, зробивши повноцінне функціонування аеродрому неможливим. Захисники знищили пускові установки, транспортні машини та ліквідували розрахунки окупантів безпосередньо на злітній смузі.

"Вогневий контроль ДАП, який здійснював 1 ОЦ - це приклад асиметричної операції, в якій винятково невеликими силами були зірвані оперативно-стратегічні плани противника. Це те, що робить нас - нами", - зазначив відповідальний за планування операції офіцер 1 ОЦ Серафим "Фалько" Гордієнко.

Також українські військові уразили інженерну техніку, паливні заправники, склади майна та будівельні крани. Як зазначили у підрозділі, завдяки ураженню логістичних вузлів повністю деградована аеродромна екосистема окупантів.

"Не так давно окупанти почувалися там у безпеці і планували терористичні атаки на наші міста. Відтепер ми перетворили Донецький аеропорт на пастку для ворога. Безпечного тилу для окупантів не існує. Сховатись і захиститись - неможливо", - йдеться у заяві 1 ОЦ.