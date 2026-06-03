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Россия наращивает производство дронов рекордными темпами, - Bloomberg

03:20 03.06.2026 Ср
3 мин
Согласно данным украинской разведки, в 2026 году РФ планирует изготовить 7,3 миллиона беспилотников с обзором от первого лица
aimg Юлия Маловичко
Россия наращивает производство дронов рекордными темпами, - Bloomberg Фото: дроны "Шахед" (Getty Images)
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Россия продолжает наращивать производство беспилотников, несмотря на замедление темпов роста в других секторах оборонной промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

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О чем говорят цифры

В апреле выпуск дронов в РФ, включая беспилотные летательные аппараты и связанные авиационные системы, вырос на 117% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, о чем свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ.

По подсчетам агентства, в среднем за 2025 год производство дронов в России увеличивалось на 68% в годовом выражении.

Издание отмечает, что такой рост свидетельствует о способности Москвы адаптироваться к новым экономическим и военным условиям на фоне продолжающейся войны против Украины.

В то время как производство танков и другой бронетехники приближается к пределу своих возможностей, беспилотные системы остаются одной из немногих отраслей российской промышленности, способных быстро расширяться.

Подробные данные о масштабах военного производства в РФ остаются закрытыми. Однако ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что в 2024 году в стране было произведено около 1,4 млн беспилотников.

В то же время, по данным украинской разведки, в 2026 году Россия намерена изготовить 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей для беспилотников различных типов. Для сравнения, с начала полномасштабной войны российская армия получила лишь 64 тактических самолета Су-34 и Су-35, а также 12 истребителей Су-27.

Старший научный сотрудник по военной аэрокосмической отрасли Международного института стратегических исследований Дуглас Барри отметил, что дальнобойные дроны позволили РФ дополнить значительно меньший арсенал крылатых ракет наземного базирования и поддерживать удары по критической инфраструктуре Украины.

Несмотря на то, что Кремль впервые с начала вторжения решил сократить военные расходы, официальные прогнозы свидетельствуют о резком замедлении роста в отраслях, производящих тяжелую технику, боеприпасы и ракетные компоненты. Если в предыдущие годы рост составлял около 30%, то теперь ожидается на уровне лишь 4-5%.

Производство дронов гораздо выгоднее РФ

По словам Барри, беспилотники сегодня играют ключевую роль в российских военных операциях, помогая обеспечивать эффективность более дорогостоящих крылатых и баллистических ракет. Он добавил, что поддержание нынешних темпов запуска таких ракет со временем может превысить существующие производственные возможности РФ.

Такие системы значительно дешевле традиционных вооружений, их сборка требует меньше ресурсов и позволяет активнее привлекать женщин к работе в условиях дефицита кадров. Кроме того, производство легко масштабируется - от небольших мастерских до крупных предприятий, работающих по государственным контрактам.

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли подчеркнул, что Украина по-прежнему остается лидером в ряде технологических инноваций в сфере БпЛА. Однако Россия продемонстрировала способность быстро копировать такие разработки и внедрять их в массовое производство.

По его словам, российским военным удалось сократить отставание в использовании беспилотных систем благодаря расширению элитных подразделений операторов БпЛА и внедрению новых тактик их применения. Впрочем, пока эти достижения не привели к решающему перелому на поле боя.

Как ранее сообщалось, Россия наращивает производство танков, дронов и ракет, таким образом компенсируя элитам потери от санкций, которые негативно отразились на торговле нефтью и газом.

РБК-Украина также писало, что Москва резко нарастила выпуск "Шахедов", но значительная часть этого "собственного производства" держится на китайских деталях.

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