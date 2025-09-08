Россия наращивает производство "Шахедов" благодаря поддержке Китая, - ISW

Москва резко нарастила выпуск "Шахедов", но значительная часть этого "собственного производства" держится на китайских деталях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Россия продолжает масштабировать производство ударных беспилотников большой дальности, используя поддержку со стороны КНР. Москва существенно нарастила выпуск дронов типа "Шахед", в частности "Гераней" (российские аналоги "Шахедов"), "Гарпий" ("Шахеды" с китайскими компонентами) и "Гербер" (ловушки-имитации).

Основным местом изготовления этих аппаратов является Специальная экономическая зона "Алабуга" в Татарстане. Дополнительно Россия запустила новую линию по производству "Шахедов" на Ижевском электромеханическом заводе, где уже выпускаются "Гарпии".

В последние месяцы Москва активно инвестирует в развитие производственных мощностей "Алабуги". Там развивают инфраструктуру и привлекают к работе женщин, детей и иностранных работников.

Китайские комплектующие - критические для РФ

В ISW отмечают, что зависимость от Китая в производстве дронов постоянно растет. Россия не смогла бы поддерживать нынешние масштабы беспилотного производства без китайских деталей.

Расследование украинской OSINT-организации Frontelligence Insight выявило, что только завод в "Алабуге" нуждается как минимум в 41 компоненте из КНР. Среди них - двигатели, аккумуляторы, антенны, радиостанции, углеродное волокно, карбюраторы, электронные и механические узлы.

Специалисты отмечают, что значительная часть дронов, которые Россия представляет как "собственное производство", фактически только собирается внутри страны, тогда как большинство составляющих поставляет Китай.

Чтобы ускорить поставки необходимых деталей, Россия открыла в "Алабуге" специальный логистический центр. Он принимает и обрабатывает грузовые поезда непосредственно из Китая, что позволяет сократить время доставки компонентов для производства ударных дронов.