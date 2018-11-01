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Кім Чен Ин незабаром відвідає Південну Корею

Новини » Політика    01.11.2018 - 11:12
Фото: Кім Чен Ин і thatPak (yonhapnews.co.kr)
Фото: Кім Чен Ин і thatPak (yonhapnews.co.kr)

Мун Чже Ін не уточнив деталі і дату візиту

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що глава КНДР Кім Чен Ин незабаром відвідає Сеул. Про це він сказав під час виступу перед парламентом, передає РБК-Україна з посиланням на агентство АР.

При цьому Мун Чже Ін не уточнив деталі і дату візиту.

За його словами, скоро відбудеться другий саміт лідерів США та Північної Кореї.

Мун Чже Ін зазначив, що, як очікується, найближчим часом Північну Корею відвідає голова КНР Сі Цзіньпін.

Крім того, Кім Чен Ин може приїхати в Росію, а також зустрітися з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

Нагадаємо, 23 жовтня уряд Південної Кореї ратифікував угоду про денуклеаризацію Корейського півострова, підписану у вересні лідерами двох Корей Кім Чен Ином і Мун Чже Іном.

Раніше міністр закордонних справ Південної Кореї Кан Ген Хва заявила, що Південна Корея вивчає можливість послабити санкції, прийняті в травні 2010 року проти КНДР.

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