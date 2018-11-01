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Ким Чен Ын вскоре посетит Южную Корею

Новости » Политика    01.11.2018 - 11:12
Фото: Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин (yonhapnews.co.kr)
Фото: Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин (yonhapnews.co.kr)

Мун Чжэ Ин не уточнил детали и дату визита

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын вскоре посетит Сеул. Об этом он сказал во время выступления перед парламентом, передает РБК-Украина со ссылкой на агентство АР.

При этом Мун Чжэ Ин не уточнил детали и дату визита.

По его словам, скоро состоится также второй саммит лидеров США и Северной Кореи.

Мун Чжэ Ин отметил, что, как ожидается, в ближайшее время Северную Корею посетит председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, Ким Чен Ын может приехать в Россию, а также встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Напомним, 23 октября правительство Южной Кореи ратифицировало соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова, подписанное в сентябре лидерами двух Корей Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином.

Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва заявила, что Южная Корея изучает возможность ослабить санкции, принятые в мае 2010 года против КНДР. 

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