Кім Чен Ин пояснив відсутність даних про коронавірус в КНДР

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин стверджує, що на території країни не виявлено жодного випадку зараження з початку пандемії. За його словами, КДНР заблокувала проникнення вірусу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Центральне телеграфне агентство КНДР.

"Ми повністю запобігли проникненню злоякісного вірусу і підтримуємо стабільну протиепідеміологічну ситуацію, попри світову кризу в галузі охорони здоров'я, що є блискучим успіхом", - заявив лідер КНДР.

За твердженням влади країни, вірус не проник у КНДР через "далекоглядну керівну здібність партії" та "свідомій злагодженості народу", який підкоряється її наказам.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Північна Корея таємно зверталися до міжнародної спільноти з проханням допомогти збільшити ефективність тестування на наявність коронавірусу.

Китай заявив про готовність допомогти Північній Кореї в боротьбі з COVID-19 після листа лідера КНДР Кім Чен Ина главі КНР Сі Цзіньпіню.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що існує реальна небезпека голоду в Північній Кореї у зв'язку зі спалахом коронавірусу.