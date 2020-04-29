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США стежать за повідомленнями про стан здоров'я Кім Чен Ина, - Помпео

Новини » Політика     29.04.2020 - 19:16
США стежать за повідомленнями про стан здоров'я Кім Чен Ина, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

За словами держсекретаря США, існує реальний ризик того, що у Північній Кореї буде голод, брак продовольства

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео, заявив, що Вашингтон стежить за повідомленнями про стан здоров'я Кім Чен Ина, коментуючи чутки про смерть лідера Північної Кореї. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, США пильно стежать за ситуацією в КНДР в умовах пандемії коронавіруса.

"Ми його не бачили. У нас немає ніякої інформації, щоб повідомити, ми уважно слідкуємо", - заявив Помпео.

При цьому він зазначив, що існує реальний ризик того, що у Північній Кореї буде голод, брак продовольства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг померти після операції на серці, яку нещодавно переніс.

Чутки про погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина з'явилися після того, як він пропустив святкування дня народження свого діда 15 квітня. Його бачили за чотири дні до цього на засіданні політбюро.

Крім того, чиновники КНДР нібито почали готувати на заміну Кім Чен Ину його молодшу сестру Кім Е Чжон, яка в разі смерті свого брата повинна очолити Північну Корею.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиМайк ПомпеоКім Чен Ин
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