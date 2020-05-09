Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 9 травня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні фіксується різке зростання смертності від коронавирусу

Україна досягла піку захворюваності на коронавірус. Смертність від інфекції зростає разом з кількістю одужавших. За даними Міністерства охорони здоров'я, заразилися COVID-19 в країні 14195 осіб, померло 361, одужали 2706.

Найбільша кількість нових заражених виявлено у Львівській, Чернівецькій і Закарпатській областях та Києві. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 9 травня

Чернівецька область - 2097 інфікованих. В регіоні захворіли на коронавірусів за добу 49 осіб, 22 з них у Чернівцях. За 24 години одужали 40 пацієнтів. За весь час пандемії вилікувалися від COVID-19 в області 298 хворих. Перші заражені COVID-19 в Україні зафіксовано у Чернівецькій області 3 березня.

Київ - 1721 інфікований. За 24 години від коронавирусу в Києві померли 3 особи, 17 одужали, поінформував мер столиці Віталій Кличко. Кількість заражених збільшилася на 46 киян. "Захворіли 18 жінок у віці від 26 до 81 року, 21 чоловік від 31 до 79 років, 3 дівчинки у віці 2, 8 і 13 років і 4 хлопчика віком 9 місяців, 4, 7 і 9 років", - уточнює ситуацію з захворюваністю Кличко. Перші хворі на коронавірус зареєстровано у столиці 16 березня.

Івано-Франківська область - 1078 інфікованих. У Тисменицькому районі помер від коронавирусу 59-річний чоловік. Підтвердження діагнозу з'явилося після смерті хворого. В цілому на Прикарпатті померли 60 осіб від COVID-19. За добу в регіоні зареєстровано 23 нових зараження. Перші випадки хвороби виявлено в регіоні 19 березня.

Тернопільська область - 959 інфікованих. За добу в регіоні зафіксована смерть від коронавирусу 52-річної мешканки Кременецького району. Хвора мала безліч супутніх патологій. За останні 24 години в регіоні зареєстровано 8 нових заражених. Перші інфіковані з'явилися на Тернопільщині 19 березня.

Київська область - 935 інфікованих. У регіоні за добу зафіксовано 19 випадків інфікування на коронавірус. Влада області повідомила, що з 12 травня послаблюється карантин щодо організацій, які можуть працювати під відкритим небом: музеї, культурні заповідники, парки, сквери, прибережні зони, дитячі та спортивні майданчики. За словами в.о. голови ОДА Василя Володіна подальші кроки залежатимуть від епідеміологічної ситуації. Вперше інфіковані COVID-19 у регіоні зареєстровано 17 березня.

Рівненська область - 855 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, в регіоні заразилися на коронавірус за добу 38 мешканців. Голова облдержадміністрації Віталій Коваль повідомив про 881 випадок зараження COVID-19, 19 летальних випадки і 135 одужання в області. Також він уточнив, що серед хворих 199 медичних працівників та 44 дитини. Госпіталізовано у даний момент 213 хворих, один пацієнт під'єднано до апарату штучної вентиляції легенів. Вперше інфікованих виявлено у Сарненській районній лікарні 27 березня.

Львівська область - 660 інфікованих. В регіоні помер пацієнт з діагнозом COVID-19 з Червонограда. 18-й летальний випадок в регіоні зареєстровано в лікарні Винників. За добу в області заразилися на коронавірус 65 мешканців. Про 6 заражених повідомили у Львівській архиєпархії Української греко-католицької церкви. На даний момент в області госпіталізовано 143 пацієнтів, з них у реанімації - 7, на апараті штучної вентиляції легенів - 2. За весь час пандемії в області одужали 138 осіб. Перша інформація про заражених у Львові з'явилася 20 березня.

Дніпропетровська область - 652 інфікованих. Влада регіону повідомила про 27 заражених за добу: 13 нових хворих виявлено у Дніпрі, 11 - у Кривому Розі, 2 - в Вільногірську і 1 - у Васильківському районі. Перші хворі COVID-19 виявлені в Дніпрі 19 березня.

Закарпатська область - 644 інфікованих. У Перечинській школі-інтернаті зафіксовано спалах захворюваності на коронавірус. "У Перечинській ОТГ виявлено 26 хворих осіб на коронавірус, 5 осіб із села Зарічева та 21 - із міста Перечин. Такий різкий спалах захворювання отримали завдяки тестам, проведеним напередодні в одному з навчальних закладів міста Перечин, там виявлено коронавірус у працівників та членів їхніх родин", - уточнює ситуацію голова Перечинської ОТГ Іван Погоріляк. За добу в регіоні зафіксовано 44 випадки зараження. Держприкордонслужба повідомила про захворювання одного військовослужбовця у регіоні. Вперше інфекція на Закарпатті виявлено 26 березня.

Одеська область - 583 інфікованих. 15 нових інфікованих зафіксовано в області за добу. 6 заражених виявлені в Одесі, одна з них 13-річна дівчинка. Держприкордонслужба також повідомила про новий випадок інфікування одного військовослужбовця. Вперше коронавірус в регіоні встановлений 24 березня.

Вінницька область - 514 інфікованих. В області підтверджено 29 нових випадків зараження на коронавірус. Кількість нових хворих значно зросла у порівнянні з попередніми днями. Серед всіх інфікованих 35 дітей. На даний момент зафіксовано 278 одужавших. В обласному центрі лікуються більш ніж половина інфікованих - 260 пацієнтів. Перше зараження виявлено у Вінниці 25 березня.

Житомирська область - 480 інфікованих. Влада регіону напередодні 9 травня посилила карантин. Введено обмеження на пересування і перебування у громадських місцях. "На період травневих свят з 13:00 9 травня до 06.00 11 травня в Житомирській області введено додаткові обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться в повідомленні обласної державної адміністрації. За добу в області зафіксовано 12 нових заражених, одного з хворих виявлено в прикордонному загоні. Вперше коронавірус зафіксовано у Житомирі 12 березня.

Харківська область - 478 інфікованих. У Харкові від коронавирусу померла 81-річна жінка з цукровим діабетом. За добу в області виявлено 30 випадків зараження коронавірусом, з них 13 - медичні працівники. На даний момент в регіоні зафіксовано 128 інфікованих медпрацівників. За весь період пандемії в регіоні одужали 57 осіб, померло 11. Госпіталізовано 170 хворих, з них 8 на кисневої підтримки. Перші заражені в Харкові з'явилися 28 березня.

Кіровоградська область - 408 інфікованих. За інформацією влади регіону, заразилися на коронавірус за добу 5 мешканців: 2 жінки з Кропивницького, 1 жінка з Кропивницького району та чоловік з Олександрії. Голова облдержадміністрації Андрій Балонь повідомив про одужання 33 пацієнтів, у тому числі 22 медиків. Перші хворі COVID-19 виявлено в регіоні 29 березня.

Волинська область - 424 інфікованих. У Ковелі померла 78-річна жінка з діагнозом COVID-19. За добу в регіоні Міністерство охорони здоров'я повідомило про 31 випадок зараження. За даними облдержадміністрації, відразу два спалахи хвороби зафіксовано в регіоні. У Ковельському районі заразилися 17 жителів і в Олиці - 16. У Луцьку виявлено за 24 години 3 нових інфікованих. Вперше коронавірус на Волині виявлено 25 березня.

Черкаська область - 331 інфікований. Двоє хворих на коронавірус померли за добу в регіоні. Померли 67-річна жителька Черкас зі складною нирковою патологією і 67-річний чоловік після інсульту. Крім того, за 24 години захворіли на коронавірус 7 мешканців регіону. За весь час пандемії від COVID-19 померли 11 заражених, одужали 101. Перші дані про інфекцію зафіксовано на Черкащині 22 березня.

Запорізька область - 312 інфікованих. Два летальних випадки коронавирусной інфекції зафіксовано у Запоріжжі за добу. Померли 70-річна жінка із Запоріжжя і 80-річна із Запорізького району. Обидві мали супутні патології, перебували в гострій стадії серцево-судинного захворювання. 18 нових випадків зараження зареєстровано в регіоні. Серед усіх інфікованих в області хворіють на коронавірус 31 дитина і 60 медичних працівників. Перші випадки зараження виявлено в області 25 березня.

Полтавська область - 239 інфікованих. Влада регіону повідомила про 3 нових заражених і 11 одужавших за добу. Захворів на COVID-19 10-річний школяр, який заразився від родичів у Кременчуці. Вперше коронавірус у Полтаві виявлено 27 березня.

Миколаївська область - 179 інфікованих. Обласний штаб з ліквідації наслідків НС повідомив про 22 випадки зараження на коронавірус в регіоні за добу. За даними штабу, заражено 201 мешканця області, у тому числі 41 медик. За добу одужали 14 пацієнтів. Перші хворі COVID-19 виявлено в селі Воронівка Вознесенського району 11 квітня.

Херсонська область - 149 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу заразилися 3 мешканця регіону, 10 пацієнтів одужали. Перші хворі COVID-19 зареєстровано у Херсоні 25 березня.

Хмельницька область - 148 інфікованих. Влада Нетішина повідомила про 11 нових заражених за добу, серед них 2 співробітників Хмельницької АЕС. Мер міста Нетішин Олександр Супрунюк заявив, що владі не вдалося локалізувати спалах захворювання. Перші випадки інфікування в регіоні зареєстровано 27 березня.

Сумська область - 147 інфікованих. За добу в регіоні зафіксовано 16 заражених, в тому числі 2 медиків з міської лікарні №5. Перші випадки хвороби виявлено в Сумах 25 березня.

Донецька область - 91 інфікований. В регіоні заразилися за добу 2 мешканця, один з них медик з Бахмута, який контактував з інфікованими. Перші випадки хвороби виявлено в області 18 березня.

Чернігівська область - 69 інфікованих. За добу заразився в області один мешканець. Вперше інфекція виявлена ​​в регіоні 26 березня.

Луганська область - 42 інфікованих. Кількість інфікованих за добу в регіоні не змінилася. Перші дані про хворобу зафіксовано в області 25 березня.