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Помпео заявив про загрозу коронавіруса і голоду в КНДР

Новини » Політика     29.04.2020 - 23:24
Помпео заявив про загрозу коронавіруса і голоду в КНДР
Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Заяву зроблено на тлі повідомлень про здоров'я Кім Чен Ина

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що існує реальна небезпека голоду в Північної Кореї у зв'язку зі спалахом коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Помпео зробив таку заяву, наголосивши, що США уважно стежать за повідомленнями про здоров'я лідера КНДР Кім Чен Ина.

Держсекретар США зазначив, що Сполучені Штати також серйозно вивчають ситуацію в Північній Кореї, що межує з Китаєм, з урахуванням ризиків, пов'язаних з коронавірусом.

"Існує реальний ризик того, що у Північній Кореї буде голод, буде брак продовольства. Ми уважно стежимо за кожною з цих речей, оскільки вони реально впливають на нашу місію, яка в кінцевому підсумку зводиться до задачі денуклеаризації Північної Кореї", - сказав Помпео.

Пізніше, на прес-конференції в Держдепартаменті, він зазначив, що Сполучені Штати будуть і надалі приділяти основну увагу денуклеаризації Північної Кореї, "незалежно від того, що там відбувається".

Як відомо, чутки про погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина з'явилися після того, як він пропустив святкування дня народження свого діда 15 квітня. Його бачили за чотири дні до цього на засіданні політбюро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг померти після операції на серці, яку нещодавно переніс.

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