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Північна Корея таємно просила про допомогу в боротьбі з коронавірусом, - FT

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 12:21
Північна Корея таємно просила про допомогу в боротьбі з коронавірусом, - FT
Ілюстративне фото (УНІАН)

З початку спалаху коронавірусу влада КНДР не оголошувала ні про один виявлений випадок зараження

Північна Корея (КНДР) таємно зверталися до міжнародного співтовариства з проханням допомогти збільшити ефективність тестування на наявність коронавірусу нового типу. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на джерела.

Зазначимо, з початку спалаху коронавірусу влада КНДР не оголошувала ні про один виявлений випадок зараження.

"В уряду є комплекти для тестування на COVID-19, і вони знають, як їх використовувати, але кількість комплектів є недостатньою, тому влада звертається з проханням до всіх організацій, допомогти їм в цій ситуації", - пише видання.

Видання пише, що враховуючи територіальне розташування країни, КНДР є однією з найбільш уразливих країн до поширення коронавірусу.

Нагадаємо, Північна Корея з 22 січня закрила свій кордон для іноземних туристів через побоювання поширення коронавірусу з Китаю.

Зазначимо, кількість померлих від коронавірусної інфекції у світі за станом на 4:00 год. (за київським часом) в четвер, 26 березня, досягла 21 тисячі 276 осіб. Найбільше смертей зафіксовано в Італії - померли 7 тис. 503 людини. Далі з майже удвічі меншим показником летальності - Іспанія (3 тис. 647 осіб).

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