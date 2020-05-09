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Китай заявив про готовність допомогти КНДР у боротьбі з COVID-19 після листа Кім Чен Ина

Новини » Коронавірус     09.05.2020 - 10:34
Китай заявив про готовність допомогти КНДР у боротьбі з COVID-19 після листа Кім Чен Ина
Фото: Кім Чен Ин і Сі Цзіньпін (KCNA)

Китай стурбований ситуацією у Північній Кореї

Китай заявив про готовність допомогти Північній Кореї в боротьбі з COVID-19 після листа лідера КНДР Кім Чен Ина главі КНР Сі Цзіньпіню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, Китай готовий надати підтримку Північної Кореї в рамках своїх можливостей у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Сі Цзінь Пінь заявив, що він дуже стурбований ситуацією в Північній Кореї та здоров'ям її жителів. За його словами, зусилля КНДР щодо боротьби з респіраторними захворюваннями "досягли позитивних результатів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин написав листа Сі Цзіньпіну. За його словами, відносини між обома партіями Кореї та Китаю "лише зміцнилися, долаючи різні випробування і виклики історії".

Крім цього, Північна Корея таємно зверталися до міжнародного співтовариства з проханням допомогти збільшити ефективність тестування на наявність коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що після 20-тиденної відсутності на публіці, Кім Чен Ин взяв участь у завершенні будівництва заводу з виробництва добрив в Пхеньяні. До цього ЗМІ повідомляли, що лідер КНДР міг померти після нещодавньої операції на серці, яка проходила в Китаї.

Також повідомлялося, що в Північній Кореї готують на заміну Кім Чен Ину його молодшу сестру Кім Е Чжон на випадок екстрених обставин.

Теги Новини України КНДРКитайКоронавірус
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