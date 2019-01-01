Кім Чен Ин сказав, коли готовий зустрітися з Трампом

Фото: перша зустріч Кім Чен Ина і Дональда Трампа (facebook.com/WhiteHouse)

Лідери КНДР і США можуть зустрітися "в будь-який час"

Лідер Північної Кореї (КНДР Кім Чен Ин повідомив, коли він може провести зустріч з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За даними видання, лідер КНДР сказав, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "в будь-який час".

"Кім попереджає, що Північна Корея може розглянути можливість зміни курсу, якщо США збережуть тиск", - повідомляє AFP в Twitter.

Кім Чен Ин додав, що політика США може змусити Північну Корею шукати "інший шлях" денуклеаризації.

Нагадаємо, нещодавно у Держдепартаменті США повідомили, що президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин проведуть зустріч на початку 2019 року. За кілька тижнів до цього президент Трамп заявляв, що не варто поспішати у підготовці нової зустрічі з лідером Північної Кореї.

Раніше Північна Корея пригрозила відновленням розвитку ядерного арсеналу у випадку, якщо Сполучені Штати Америки не скасують економічні санкції.