В США подтвердили планы Трампа и Ким Чен Ына встретиться в начале 2019 года

Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (РБК-Украина)

Стороны обсудят вопрос ядерной безопасности

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу в начале 2019 года. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Straits Times.

"Мы надеемся, что в следующем году президент Трамп и председатель Ким встретятся сразу после начала года и еще больше продвинутся в вопросе отвода ядерной угрозы от нас, Соединенных Штатов", - заявил он.

Напомним, Северная Корея пригрозила возобновлением развития ядерного арсенала в случае, если Соединенные Штаты Америки не отменят экономические санкции.

Отметим, что на встрече в июне 2018 года лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали декларацию о готовности к совместным действиям по ядерному разоружению Корейского полуострова.

Кроме того, США пообещали Северной Корее гарантии безопасности. Однако никаких четких сроков денуклеаризации установлено не было. В мае КНДР уничтожила свой ядерный полигон Пхунгэри, взорвав его.

Также сообщалось, что КНДР готовится к возможному визиту международных экспертов, которые должны проверить закрытие ядерного полигона на севере страны.