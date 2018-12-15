Трамп заявил, что необходимости спешить в подготовке новой встречи с Ким Чен Ыном нет

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Президент США похвалил лидера Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стоит торопиться в подготовке новой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дональда Трампа.

"Многие люди спрашивают, как у нас продвигаются дела в переговорах с Северной Кореей. Я всегда говорю в ответ, что мы не торопимся", - заявил Трамп.

Вместе с тем, Трамп также отметил большой экономический потенциал КНДР.

Так, после первой встречи Трампа и Ким Чен Ына Соединенные Штаты Америки и Северная Корея договорились развивать "новые отношения" между странами. Они провели первый исторический саммит в Сингапуре 12 июня 2018 года.

Many people have asked how we are doing in our negotiations with North Korea - I always reply by saying we are in no hurry, there is wonderful potential for great economic success for that country.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2018

Напомним, ранее Трамп заявлял о том, что второй саммит с лидером Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном пройдет "совсем скоро". Тогда он отметил, что отношения с КНДР значительно улучшились. Также добавил, что секретарь Государственного департамента Майк Помпео разрабатывает детали второй встречи с северокорейским лидером.

Как писало РБК-Украина, Помпео рассказал, что он пригласил министра иностранных дел Северной Кореи встретиться в Нью-Йорке для завершения денуклеаризации КНДР к январю 2021 года.