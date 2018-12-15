ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Трамп заявил, что необходимости спешить в подготовке новой встречи с Ким Чен Ыном нет

Новости » Политика    15.12.2018 - 05:21
Трамп заявил, что необходимости спешить в подготовке новой встречи с Ким Чен Ыном нет
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Президент США похвалил лидера Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стоит торопиться в подготовке новой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дональда Трампа.

"Многие люди спрашивают, как у нас продвигаются дела в переговорах с Северной Кореей. Я всегда говорю в ответ, что мы не торопимся", - заявил Трамп.

Вместе с тем, Трамп также отметил большой экономический потенциал КНДР.

Так, после первой встречи Трампа и Ким Чен Ына Соединенные Штаты Америки и Северная Корея договорились развивать "новые отношения" между странами. Они провели первый исторический саммит в Сингапуре 12 июня 2018 года.

Напомним, ранее Трамп заявлял о том, что второй саммит с лидером Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном пройдет "совсем скоро".  Тогда он отметил, что отношения с КНДР значительно улучшились. Также добавил, что секретарь Государственного департамента Майк Помпео разрабатывает детали второй встречи с северокорейским лидером.

Как писало РБК-Украина, Помпео рассказал, что он пригласил министра иностранных дел Северной Кореи встретиться в Нью-Йорке для завершения денуклеаризации КНДР к январю 2021 года.

Боевики ИГИЛ потеряли последний подконтрольный город в Сирии Генпрокурор Нью-Йорка анонсировала расследование против Трампа
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКНДРсаммитКим Чен ЫнДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь