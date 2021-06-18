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Кім Чен Ин: КНДР має готуватися до діалогу або конфронтації з США

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КНДР, П'ятниця 18 червня 2021 04:18
Кім Чен Ин: КНДР має готуватися до діалогу або конфронтації з США Фото: Лідер КНДР Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Даша Харченко

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проаналізував політичні тенденції адміністрації США щодо КНДР. Він визначив "відповідні стратегічні і тактичні заходи реагування і напрямки дій".

Про це пише KCNA.

Кім Чен Ин наголосив на необхідності бути готовим "як до діалогу, так і до конфронтації, щоб захистити гідність і інтереси країни і надійно забезпечити мирну обстановку і національну безпеку".

Нещодавно президент США Джо Байден назвав умову зустрічі з лідером КНДР.

Раніше повідомлялося, що метою США як і раніше залишається повністю без'ядерна територія Корейського півострова. США готові дипломатичним переговорам з КНДР.

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