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Ким Чен Ын: КНДР должна готовиться к диалогу или конфронтации с США

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КНДР, Пятница 18 июня 2021 04:18
Ким Чен Ын: КНДР должна готовиться к диалогу или конфронтации с США Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Даша Харченко

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проанализировал политические тенденции администрации США в отношении КНДР. Он определил "соответствующие стратегические и тактические меры реагирования и направления действий".

Об этом пишет KCNA.

Ким Чен Ын подчеркнул необходимость быть готовым "как к диалогу, так и к конфронтации, чтобы защитить достоинство и интересы страны и надежно обеспечить мирную обстановку и национальную безопасность".

Недавно президент США Джо Байден назвал условие встречи с лидером КНДР.

Ранее сообщалось, что целью США по-прежнему остается полностью безъядерная территория Корейского полуострова. США готовы дипломатическим переговорам с КНДР.

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