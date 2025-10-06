Ким Чен Ын показал новый эсминец и пригрозил врагам на море

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в воскресенье осмотрел новый военный эсминец и заявил о намерении укрепить морское присутствие КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет издание, Ким заявил, что его военно-морские силы КНДР должны быть готовы "тщательно сдерживать или противодействовать и наказывать провокации врага".

В то же время ряд пропагандистских СМИ КНДР сейчас продвигает нарратив о том, что выставка, которую посетил Ким, отмечает "значительное развитие" модернизированных вооруженных сил Северной Кореи.

Однако по мнению аналитиков, пока непонятно, когда Северная Корея спустит на воду новый эсминец и другие боевые корабли. При этом, по данным южнокорейской компании SI Analytics, спутниковые снимки подтвердили установку двигателей на "Чхве Хён". Таким образом корабль может провести ходовые испытания уже в этом месяце.

Провокации КНДР

Напомним, Северная Корея продолжает наращивать производство ракет и ядерной программы. А также КНДР испытывает свое оружие. Эти испытания в основном сопровождается провокациями возле морского или воздушного пространства соседних стран.

Ранее мы писали, что по словам Ким Чен Ына, КНДР создала "мощное секретное оружие". О чем именно идет речь - пока неизвестно.