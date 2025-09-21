КНДР готовит масштабный военный парад в октябре: ждут Си Цзиньпина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

По данным спутниковых снимков, с начала июля на поле для парадов вблизи аэропорта Мирим в Пхеньяне замечен личный состав, военная техника и транспортные средства. Среди них - мобильные транспортеры пусковых установок, что свидетельствует о значительных масштабах подготовки.

Подготовка к нынешнему параду превышает уровень предыдущих лет. Последний раз большой парад проходил в сентябре 2023 года по случаю 75-й годовщины основания страны.

Фото: спутниковые снимки, свидетельствующие о подготовке к параду (Yonhap)

Ожидается, что в мероприятии примут участие высокопоставленные чиновники из других стран. Не исключено, что среди гостей будет лидер Китая Си Цзиньпин, который в начале сентября во время парада в Пекине говорил о намерении углублять обмены на высоком уровне с Северной Кореей.

Юбилейный парад не только отмечает годовщину основания партии, но и демонстрирует военную силу и дипломатические связи Северной Кореи. Ожидается, что мероприятие станет одним из самых масштабных за последние годы.