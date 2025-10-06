Кім Чен Ин показав новий есмінець і пригрозив ворогам на морі

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у неділю оглянув новий військовий есмінець і заявив про намір зміцнити морську присутність КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, Кім заявив, що його військово-морські сили КНДР мають бути готові "ретельно стримувати або протидіяти і карати провокації ворога".

Водночас низка пропагандиських ЗМІ КНДР наразі просуває наратив про те, що виставка, яку відвідав Кім, відзначає "значний розвиток" модернізованих збройних сил Північної Кореї.

Однак на думку аналітиків, поки незрозуміло, коли Північна Корея спустить на воду новий есмінець та інші бойові кораблі. При цьому, за даними південнокорейської компанії SI Analytics, супутникові знімки підтвердили установку двигунів на "Чхве Хьон". Таким чином корабель може провести ходові випробування вже цього місяця.

Провокації КНДР

Нагадаємо, Північна Корея продовжує нарощувати виробництво ракет та ядерної програми. А також КНДР випробовує свою зброю. Ці випробування в основному супроводжується провокаціями біля морського або повітряного простору сусідніх країн.

Раніше ми писали, що за словами Кім Чен Ина, КНДР створила "потужну секретну зброю". Про що саме йдеться - поки невідомо.