ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Кім Чен Ин показав новий есмінець і пригрозив ворогам на морі

Північна Корея, Понеділок 06 жовтня 2025 09:55
UA EN RU
Кім Чен Ин показав новий есмінець і пригрозив ворогам на морі Фото: Кім чен ИН (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у неділю оглянув новий військовий есмінець і заявив про намір зміцнити морську присутність КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, Кім заявив, що його військово-морські сили КНДР мають бути готові "ретельно стримувати або протидіяти і карати провокації ворога".

Водночас низка пропагандиських ЗМІ КНДР наразі просуває наратив про те, що виставка, яку відвідав Кім, відзначає "значний розвиток" модернізованих збройних сил Північної Кореї.

Однак на думку аналітиків, поки незрозуміло, коли Північна Корея спустить на воду новий есмінець та інші бойові кораблі. При цьому, за даними південнокорейської компанії SI Analytics, супутникові знімки підтвердили установку двигунів на "Чхве Хьон". Таким чином корабель може провести ходові випробування вже цього місяця.

Провокації КНДР

Нагадаємо, Північна Корея продовжує нарощувати виробництво ракет та ядерної програми. А також КНДР випробовує свою зброю. Ці випробування в основному супроводжується провокаціями біля морського або повітряного простору сусідніх країн.

Раніше ми писали, що за словами Кім Чен Ина, КНДР створила "потужну секретну зброю". Про що саме йдеться - поки невідомо.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Пхеньян завершує розробку міжконтинентальної балістичної ракети, яка буде здатна завдати ядерного удару по США.

Варто зауважити, що у жовтні КНДР готується до масштабного військового параду з нагоди 80-ї річниці Трудової партії. Підготовка включає розгортання техніки та особового складу на полі біля аеропорту у Пхеньяні.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Кім Чен Ин Північна Корея
Новини
Пошкоджені будинки, гаражі й авто: у ДСНС показали наслідки удару по Харкову (фото)
Пошкоджені будинки, гаражі й авто: у ДСНС показали наслідки удару по Харкову (фото)
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії