Ким Чен Ын похвастался новой баллистической ракетой на крупном параде

Как отмечает издание, по площади Ким Ир Сена в честь годовщины основания Корейской народной армии проехала колонна межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Северной Кореи, демонстрируя "максимальный потенциал" ядерного возможностей авторитарного государства.

Фото: межконтинентальные баллистические ракеты КНДР на параде (yna.co.kr)

Северокорейский режим представил "тактические ядерные установки" в качестве демонстрации своих "возможностей сдерживания войны и нанесения контрудара".

В Yonhap добавляют, что на фотографиях с парада можно заметить баллистические ракеты Hwasong-17, а также, предположительно, новую МБР, которая была установлена на транспортно-эвакуационной пусковой установке с 18 колесами.

По информации издания, специфика новой ракеты остается неизвестной, но ее присутствие вызвало предположение, что это может быть твердотопливная ракета, к созданию которой стремится Северная Корея.