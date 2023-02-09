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Ким Чен Ын похвастался новой баллистической ракетой на крупном параде

Фото: Ким Чен Ын, северокорейский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Северной Корее прошел масштабный военный парад, где диктатор Ким Чен Ын продемонстрировал большое количество своих ракет, которые способны нести ядерный заряд. В том числе новую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News.

Как отмечает издание, по площади Ким Ир Сена в честь годовщины основания Корейской народной армии проехала колонна межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Северной Кореи, демонстрируя "максимальный потенциал" ядерного возможностей авторитарного государства.

Фото: межконтинентальные баллистические ракеты КНДР на параде (yna.co.kr)

Северокорейский режим представил "тактические ядерные установки" в качестве демонстрации своих "возможностей сдерживания войны и нанесения контрудара".

В Yonhap добавляют, что на фотографиях с парада можно заметить баллистические ракеты Hwasong-17, а также, предположительно, новую МБР, которая была установлена на транспортно-эвакуационной пусковой установке с 18 колесами.

По информации издания, специфика новой ракеты остается неизвестной, но ее присутствие вызвало предположение, что это может быть твердотопливная ракета, к созданию которой стремится Северная Корея.

Напомним, ранее стало известно, что в США пригрозили Северной Корее отреагировать на ее провокационные пуски ракет в сторону Японского моря, в том числе и ядерным оружием.

Также мы писали, что, по информации Белого дома, у США есть доказательства передачи Северной Кореей оружия для ЧВК "Вагнера", которая воюет в Украине.

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Ким Чен ЫнЯдерное оружиеСеверная Корея