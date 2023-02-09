Кім Чен Ин похвалився новою балістичною ракетою на великому параді

Як зазначає видання, площею Кім Ір Сена на честь річниці заснування Корейської народної армії проїхала колона міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) Північної Кореї, демонструючи "максимальний потенціал" ядерної спроможності авторитарної держави.

Фото: міжконтинентальні балістичні ракети КНДР на параді (yna.co.kr)

Північнокорейський режим представив "тактичні ядерні установки" як демонстрацію своїх "можливостей стримування війни та нанесення контрудару".

У Yonhap додають, що на фотографіях з параду можна помітити балістичні ракети Hwasong-17, а також, ймовірно, нову МБР, встановлену на транспортно-евакуаційній пусковій установці з 18 колесами.

За інформацією видання, специфіка нової ракети залишається невідомою, але її присутність викликала припущення, що це може бути твердопаливна ракета, до створення якої прагне Північна Корея.