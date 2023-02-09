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Кім Чен Ин похвалився новою балістичною ракетою на великому параді

Фото: Кім Чен Ин, північнокорейський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Північній Кореї пройшов масштабний військовий парад, де диктатор Кім Чен Ин продемонстрував велику кількість своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд. У тому числі нову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.

Як зазначає видання, площею Кім Ір Сена на честь річниці заснування Корейської народної армії проїхала колона міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) Північної Кореї, демонструючи "максимальний потенціал" ядерної спроможності авторитарної держави.

Фото: міжконтинентальні балістичні ракети КНДР на параді (yna.co.kr)

Північнокорейський режим представив "тактичні ядерні установки" як демонстрацію своїх "можливостей стримування війни та нанесення контрудару".

У Yonhap додають, що на фотографіях з параду можна помітити балістичні ракети Hwasong-17, а також, ймовірно, нову МБР, встановлену на транспортно-евакуаційній пусковій установці з 18 колесами.

За інформацією видання, специфіка нової ракети залишається невідомою, але її присутність викликала припущення, що це може бути твердопаливна ракета, до створення якої прагне Північна Корея.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в США пригрозили Північній Кореї відреагувати на її провокаційні пуски ракет у бік Японського моря, зокрема ядерної зброї.

Також ми писали, що, за інформацією Білого дому, США мають докази передачі Північною Кореєю зброї для ПВК "Вагнера", яка воює в Україні.

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Кім Чен ИнЯдерна зброяСеверная Корея