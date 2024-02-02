Северная Корея четвертый раз за неделю произвела пуски крылатых ракет

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет у своего западного побережья, что стало четвертым случаем за неделю, когда Пхеньян запустил такие ракеты у обоих побережий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Военные Южной Кореи сообщили, что запуск был произведен утром, но не предоставили более подробной информации.

С прошлой недели Северная Корея заявила, что испытала "стратегические" крылатые ракеты, подразумевая, что они могут быть предназначены для несения ядерных боеголовок.

Ранее на этой неделе государственные СМИ сообщили, что Северная Корея испытала свои новые крылатые ракеты подводного базирования (КРПБ). Лидер Ким Чен Ын находился на месте и наблюдал за запуском, в котором использовались ракеты с теми же опознавательными знаками, что и у ракет наземного базирования.

Военные Южной Кореи заявили, что Север, по-видимому, испытывает ракеты, чтобы повысить их потенциал.

Последний запуск был произведен после того, как в начале пятницы Север заявил, что Ким проинспектировал верфь в портовом городе Нампхо на западном побережье и подчеркнул важность сильных военно-морских сил в "подготовке к войне", согласно государственным СМИ.

Провокации КНДР

В последние недели руководитель КНДР Ким Чен Ын сделал ряд заявлений, свидетельствующих о его желании и готовности начать войну с Южной Кореей.

Издание The New York Times сообщило, что в США предусматривается возможность начала военных действий между КНДР и Южной Кореей в ближайшие месяцы.

Однако, как отметили СМИ, у Пхеньяна есть веская причина не разжигать конфликт, ведь темпы роста экономики Северной Кореи достигли наивысшего уровня почти за десятилетия из-за продажи вооружений России.

В Белом доме рассказали, что Северная Корея пытается создать баллистические ракеты дальнего радиуса действия и продолжает работать над военным производством.

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