Ким Чен Ын нафантазировал войну против Запада ради Путина

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын пригрозил Западу войной в случае агрессии в сторону России. Он пообещал Москве помочь "защититься".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ким Чен Ына во время поездки в Россию.

Лидер КНДР заявил, что якобы в случае "атаки" Запада на Россию он прикажет армии Северной Кореи помочь россиянам отражать нападение. "Если Соединенные Штаты и их западные лакеи, ядерные страны, не откажутся от своей опасной идеи военного вторжения против нашей братской страны, Российской Федерации, и атакуют снова, я с радостью и без колебаний прикажу КНДР применить военную силу для отражения военного вторжения противника в соответствии со всеми положениями и духом Договора 1945-46 годов", - заявил Ким Чен Ын. При этом диктатор Северной Кореи назвал это " священной миссией", которую северокорейцы "должны выполнить как братья и товарищи". Стоит добавить, что во время этой речи Ким Чен Ын также назвал оправданным участие КНДР в войне против Украины.