ua en ru
Сб, 10 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ким Чен Ын нафантазировал войну против Запада ради Путина

Москва, Суббота 10 мая 2025 12:59
UA EN RU
Ким Чен Ын нафантазировал войну против Запада ради Путина Фото: Владимир Путин и Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын пригрозил Западу войной в случае агрессии в сторону России. Он пообещал Москве помочь "защититься".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ким Чен Ына во время поездки в Россию.

Лидер КНДР заявил, что якобы в случае "атаки" Запада на Россию он прикажет армии Северной Кореи помочь россиянам отражать нападение.

"Если Соединенные Штаты и их западные лакеи, ядерные страны, не откажутся от своей опасной идеи военного вторжения против нашей братской страны, Российской Федерации, и атакуют снова, я с радостью и без колебаний прикажу КНДР применить военную силу для отражения военного вторжения противника в соответствии со всеми положениями и духом Договора 1945-46 годов", - заявил Ким Чен Ын.

При этом диктатор Северной Кореи назвал это "священной миссией", которую северокорейцы "должны выполнить как братья и товарищи".

Стоит добавить, что во время этой речи Ким Чен Ын также назвал оправданным участие КНДР в войне против Украины.

КНДР воюет против Украины

Северокорейские войска принимают непосредственное участие в войне против Украины. По данным южнокорейской разведки, КНДР уже потеряла более 4700 военных на фронте.

Осенью 2024 года Северная Корея отправила подразделения в Курскую область РФ. Недавно Россия впервые публично подтвердила, что северокорейские солдаты воюют против ВСУ. Это также признали и власти КНДР.

Кроме живой силы, Пхеньян передает Москве боеприпасы, артиллерию, баллистические ракеты и другие системы вооружения, которые оккупанты активно применяют против украинских городов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация КНДР Ким Чен Ын
NEWS
Россия потеряла на войне еще более 1300 солдат: обновленные данные Генштаба
Россия потеряла на войне еще более 1300 солдат: обновленные данные Генштаба
DAILY
Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике