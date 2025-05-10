Ким Чен Ын нафантазировал войну против Запада ради Путина
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын пригрозил Западу войной в случае агрессии в сторону России. Он пообещал Москве помочь "защититься".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ким Чен Ына во время поездки в Россию.
Лидер КНДР заявил, что якобы в случае "атаки" Запада на Россию он прикажет армии Северной Кореи помочь россиянам отражать нападение.
"Если Соединенные Штаты и их западные лакеи, ядерные страны, не откажутся от своей опасной идеи военного вторжения против нашей братской страны, Российской Федерации, и атакуют снова, я с радостью и без колебаний прикажу КНДР применить военную силу для отражения военного вторжения противника в соответствии со всеми положениями и духом Договора 1945-46 годов", - заявил Ким Чен Ын.
При этом диктатор Северной Кореи назвал это "священной миссией", которую северокорейцы "должны выполнить как братья и товарищи".
Стоит добавить, что во время этой речи Ким Чен Ын также назвал оправданным участие КНДР в войне против Украины.
КНДР воюет против Украины
Северокорейские войска принимают непосредственное участие в войне против Украины. По данным южнокорейской разведки, КНДР уже потеряла более 4700 военных на фронте.
Осенью 2024 года Северная Корея отправила подразделения в Курскую область РФ. Недавно Россия впервые публично подтвердила, что северокорейские солдаты воюют против ВСУ. Это также признали и власти КНДР.
Кроме живой силы, Пхеньян передает Москве боеприпасы, артиллерию, баллистические ракеты и другие системы вооружения, которые оккупанты активно применяют против украинских городов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.