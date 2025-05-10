Кім Чен Ин нафантазував війну проти Заходу заради Путіна

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин пригрозив Заходу війною у разі агресії у бік Росії. Він пообіцяв Москві допомогти "захистися".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кім Чен Ина під час поїздки до Росії.

Лідер КНДР заявив, що нібито у разі "атаки" Заходу на Росію він накаже армії Північної Кореї допомогти росіянам відбивати напад.

"Якщо Сполучені Штати та їхні західні лакеї, ядерні держави, не відмовляться від своєї небезпечної ідеї військового вторгнення проти нашої братньої країни, Російської Федерації, і атакують знову, я з радістю і без вагань накажу КНДР застосувати військову силу для відбиття військового вторгнення противника відповідно до всіх положень і духу Договору 1945-46 років", - заявив Кім Чен Ин.

При цьому диктатор Північної Кореї назвав це " священною місією", яку північнокорейці "повинні виконати як брати та товариші".