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Ким Чен Ын назвал оправданным участие КНДР в войне России против Украины

Суббота 10 мая 2025 06:43
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Ким Чен Ын назвал оправданным участие КНДР в войне России против Украины Фото: российский диктатор Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что участие КНДР в российско-украинской войне было оправданным. Он назвал это осуществлением суверенных прав в защиту "братской нации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Наше участие в конфликта было справедливым, и оно соответствует суверенным правам нашей республики. Я считаю всех храбрых солдат, участвовавших в Курской операции, героями и высшими представителями чести нации", - цитирует Кима госСМИ KCNA.

Также он заявил, что Пхеньян без колебаний разрешит применение военной силы, если США продолжат совершать "военные провокации против России".

Участие КНДР в войне против Украины

Напомним, в конце апреля 2025 года Северная Корея впервые подтверила, что отправила свои войска для поддержки Москвы в войне против Украины. В частности, речь шла о Курской области.

Как стало известно СМИ, размещение войск КНДР было осуществлено по "приказу" северокорейского лидера Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне Пхеньяна с Москвой.

На днях The Wall Street Journal писало, что КНДР отправляет в РФ не только военных, но и дешевую рабочую силу. Так, в публикации говорилось, что Северная Корея отправила в Россию примерно 15 тысяч трудовых мигрантов, поскольку в РФ наблюдается нехватка рабочий силы из-за падения рождаемости и отправки людей воевать против Украины.

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Война в Украине Российская Федерация КНДР Ким Чен Ын
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