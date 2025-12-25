Россия могла помочь КНДР построить свою первую атомную субмарину, - NYT
Россия, вероятно, помогла КНДР построить свою первую атомную подводную лодку. В частности, Москва могла предоставить Пхеньяну помощь в обмен на военных и вооружение для ведения войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Эксперт по армии КНДР Корейского института национального объединения Хон Мин предположил, что Северная Корея получила от страны-агрессора технологическую помощь.
По его словам, Москва могла предоставить эту помощь в обмен на отправку северокорейских военных и предоставление РФ вооружения для продолжения войны в Украине.
Кроме того, Хон Мин прокомментировал кадры первой атомной подводной лодки КНДР.
"Завершенный и сваренный корпус означает, что они уже установили внутри ядерный реактор", - отметил он.
Комментарий эксперта появился после того, как сегодня, 25 декабря, северокорейские СМИ обнародовали фото с атомной субмариной, которую осмотрел глава КНДР Ким Чен Ын.
Напомним, государственное информагентство КНДР сообщило, что Северная Корея строит свою первую атомную подводную лодку. Она оснащена стратегическими управляемыми ракетами.
Северокорейское СМИ пишет, что субмарина водоизмещением 8,7 тысячи тонн имеет новые "секретные подводные вооружения".
Отметим, в сентябре Ким Чен Ын заявил, что КНДР представит новую политику, направленную на одновременное развитие ядерных сил и обычных вооруженных сил. Он подчеркнул, что новый курс должен стать "ключевым фактором укрепления обороноспособности страны и обеспечения нацбезопасности".
Кроме того, под руководством главы КНДР состоялись испытания беспилотного оружия. Он ознакомился с характеристиками и применением в боевых условиях различных беспилотников, после чего распорядился усилить возможности дронов с помощью ИИ.