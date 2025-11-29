Каким будет курс доллара на следующей неделе: прогноз банкира
Валютный рынок Украины в начале декабря находится под давлением как внешних, так и внутренних факторов. В то же время действия Национального банка удерживают ситуацию стабильной.
Как в ближайшее время изменится курс доллара в начале декабря и ожидать ли резких скачков – в материале РБК-Украина.
Что влияет на курс доллара
Замедление экономической активности и рост цен, вызванные проблемами в энергетике станут главными рисками для валютного рынка в начале декабря, отмечает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. К этому добавляется и сезонное оживление спроса на наличную валюту
"Бизнес и население в конце года активнее осуществляют расчеты в гривне, что усиливает давление на курс", - пояснил банкир в комментарии РБК-Украина.
Политическая ситуация также сказывается на валютном рынке и усиливает социальное напряжение, отметил Лесовой. Оказывает давление на курс также неопределенность с международной финансовой поддержкой на 2026 год, добавил банкир.
"Ситуация на фронте только усиливает эти настроения", - пояснил Лесовой.
В то же время НБУ держит ситуацию под контролем, успокоил эксперт. Межбанк остается главным ориентиром для наличного рынка, а регулятор выходит на рынок и при необходимости продает или покупает валюту.
"Благодаря контролируемому регулированию НБУ фактически определяет направление движения курса", - отметил финансист.
Стабильная учетная ставка также поддерживает гривну. По оценке Лесового, ее сохранение стимулирует рост уровня депозитов, а высокая доходность вкладов помогает компенсировать инфляционные риски.
"Вероятно, в декабре монетарный комитет сохранит действующие параметры политики - это будет свидетельствовать о контролируемости ситуации", - сказал банкир.
По итогам года инфляция может опуститься до 9,2–9,5%, а доллар – удержаться ниже 43 гривен, прогнозирует специалист.
Каким будет курс доллара
В течение 1–7 декабря, по прогнозу Лесового, курс доллара на межбанке будет колебаться в пределах 42,2-42,7 гривны, а евро - 48-49,75 гривны. На наличном рынке эксперт ожидает почти такие же показатели: 42,3-42,8 гривны за доллар и 48-49,75 гривны за евро.
Ежедневные колебания курса, по оценке эксперта, будут оставаться умеренными: до 5–15 копеек на межбанке, до 10–20 копеек в банках и до 30 копеек в обменниках.
Разница между курсами покупки и продажи в банках составит до 50–60 копеек для доллара и до 80 копеек –1 гривны для евро. В обменных пунктах спред может достигать 60 копеек – 1 гривны для доллара и до 1–1,3 гривны для евро.
На наличном рынке разница курсов покупки, по прогнозу Лесового, составит 20–30 копеек за доллар в банках и 30–50 копеек в обменниках. Для евро эти показатели будут в пределах 30–50 и 50–70 копеек соответственно.
Разница курсов продажи будет ниже: 10–20 копеек за доллар и 20–30 копеек за евро в банках, а также 30–50 копеек за доллар и до 50 копеек за евро в обменниках.
Средняя разница между безналичным и наличным сегментами, по подсчетам эксперта, составит всего 10–15 копеек. Недельные отклонения курса не превысят 1–1,5% от уровня начала недели.
Напомним, 26 ноября валюта США обновила исторический максимум стоимости относительно гривны. Официальный курс НБУ был установлен на уровне 42,4015 гривны за доллар.
Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение курса доллара в 2026 году на уровне 44,11 гривны.
Руководитель проектов и программ инвестиционного направления "Ощадбанка" Сергей Ляшенко в комментарии РБК-Украина отметил, что до конца года доллар, вероятно, будет оставаться в диапазоне 41,5-42,7 грн. В Dragon Capital прогнозируют, что в 2025 году курс американской валюты не должен превысить примерно 43 гривны.