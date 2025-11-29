Яким буде курс долара на наступному тижні: прогноз банкіра

Валютний ринок України на початку грудня знаходиться під тиском як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Водночас дії Національного банку утримують ситуацію стабільною.

Як найближчим часом зміниться курс долара на початку грудня та чи очікувати різких стрибків – в матеріалі РБК-Україна .

Що впливає на курс долара

Уповільнення економічної активності та зростання цін, викликані проблемами в енергетиці стануть головними ризиками для валютного ринку на початку грудня, зазначає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. До цього додається і сезонне пожвавлення попиту на готівкову валюту

"Бізнес і населення наприкінці року активніше здійснюють розрахунки у гривні, що підсилює тиск на курс", - пояснив банкір у коментарі РБК-Україна.

Політична ситуація також позначається на валютному ринку та підсилює соціальне напруження, зауважив Лєсовий. Чинить тиск на курс також невизначеність із міжнародною фінансовою підтримкою на 2026 рік, додав банкір.

"Ситуація на фронті лише підсилює ці настрої", - пояснив Лєсовий.

Водночас НБУ тримає ситуацію під контролем, заспокоїв експерт. Міжбанк залишається головним орієнтиром для готівкового ринку, а регулятор виходить на ринок і за потреби продає або купує валюту.

"Завдяки контрольованому регулюванню НБУ фактично визначає напрям руху курсу", - зазначив фінансист.

Стабільна облікова ставка також підтримує гривню. За оцінкою Лєсового, її збереження стимулює зростання рівня депозитів, а висока дохідність вкладів допомагає компенсувати інфляційні ризики.

"Ймовірно, у грудні монетарний комітет збереже чинні параметри політики – це свідчитиме про контрольованість ситуації", - сказав банкір.

За підсумками року інфляція може опуститися до 9,2–9,5%, а долар – утриматися нижче 43 гривень, прогнозує фахівець.

Яким буде курс долара

Протягом 1–7 грудня, за прогнозом Лєсового, курс долара на міжбанку коливатиметься в межах 42,2–42,7 гривні, а євро – 48–49,75 гривні. На готівковому ринку експерт очікує майже такі самі показники: 42,3–42,8 гривні за долар і 48–49,75 гривні за євро.

Щоденні коливання курсу, за оцінкою експерта, залишатимуться помірними: до 5–15 копійок на міжбанку, до 10–20 копійок у банках та до 30 копійок в обмінниках.

Різниця між курсами купівлі та продажу у банках становитиме до 50–60 копійок для долара і до 80 копійок – 1 гривні для євро. В обмінних пунктах спред може сягати 60 копійок – 1 гривні для долара та до 1–1,3 гривні для євро.

На готівковому ринку різниця курсів купівлі, за прогнозом Лєсового, становитиме 20–30 копійок за долар у банках та 30–50 копійок в обмінниках. Для євро ці показники будуть у межах 30–50 та 50–70 копійок відповідно.

Різниця курсів продажу буде нижчою: 10–20 копійок за долар та 20–30 копійок за євро у банках, а також 30–50 копійок за долар і до 50 копійок за євро в обмінниках.

Середня різниця між безготівковим і готівковим сегментами, за підрахунками експерта, становитиме лише 10–15 копійок. Тижневі відхилення курсу не перевищать 1–1,5% від рівня початку тижня.