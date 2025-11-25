Курс доллара снова побил рекорд

Национальный банк Украины (НБУ) вновь поднял официальный курс доллара. Американская валюта подорожала еще на 3 копейки и второй день подряд обновила свой исторический максимум по отношению к гривне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс доллара на 26 ноября 2025 года установлен на уровне 42,4015 гривны. Это новый исторический максимум стоимости американской валюты по отношению к гривне. Предыдущий рекорд был зафиксирован днем ранее – 25 ноября, когда курс достиг 42,37 гривны.

С начала года доллар подорожал на 38 копеек: 1 января его стоимость составляла 42,02 гривны. С начала ноября рост составил 43 копейки, ведь в первый день месяца официальный курс был на уровне 41,97 гривны за доллар.

Курс доллара и евро на 26 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 26 ноября составляет 48,9483 гривны. Европейская валюта также укрепилась: по сравнению с показателем на 25 ноября ее цена также выросла на 3 копейки.

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанковском рынке торги 24 ноября завершились в диапазоне 42,47–42,50 гривны за доллар. По сравнению с закрытием 21 ноября курс вырос на 23 копейки.

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке доллар прибавил в цене 2 копейки по сравнению с показателем 24 ноября: в обменниках его продают в среднем по 42,66 гривны. Евро также подорожало – рост составил 5 копеек, а средний курс продажи достиг 49,33 гривны.