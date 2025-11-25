ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Курс доллара снова побил рекорд

Украина, Вторник 25 ноября 2025 16:18
UA EN RU
Курс доллара снова побил рекорд Курс доллара повысился на 3 копейки (фото Unsplash)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) вновь поднял официальный курс доллара. Американская валюта подорожала еще на 3 копейки и второй день подряд обновила свой исторический максимум по отношению к гривне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 26 ноября 2025 года установлен на уровне 42,4015 гривны. Это новый исторический максимум стоимости американской валюты по отношению к гривне. Предыдущий рекорд был зафиксирован днем ранее 25 ноября, когда курс достиг 42,37 гривны.

С начала года доллар подорожал на 38 копеек: 1 января его стоимость составляла 42,02 гривны. С начала ноября рост составил 43 копейки, ведь в первый день месяца официальный курс был на уровне 41,97 гривны за доллар.

Курс доллара снова побил рекорд

Курс доллара и евро на 26 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 26 ноября составляет 48,9483 гривны. Европейская валюта также укрепилась: по сравнению с показателем на 25 ноября ее цена также выросла на 3 копейки.

Курс доллара снова побил рекорд

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанковском рынке торги 24 ноября завершились в диапазоне 42,47–42,50 гривны за доллар. По сравнению с закрытием 21 ноября курс вырос на 23 копейки.

Курс доллара снова побил рекорд

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке доллар прибавил в цене 2 копейки по сравнению с показателем 24 ноября: в обменниках его продают в среднем по 42,66 гривны. Евро также подорожало – рост составил 5 копеек, а средний курс продажи достиг 49,33 гривны.

Прогноз курса доллара

Нацбанк, продолжит придерживаться курса на плавную и контролируемую девальвацию гривны, считает руководитель по продажам АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль. "Ожидания участников рынка сейчас консолидируются вокруг уровней 42–42,50 гривны за доллар", - прогнозирует эксперт уровень курса до конца года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс в обменниках Курс евро Курсы валют
Новости
Альтернативы не будет. Европа решила работать с мирным планом США, - Стармер
Альтернативы не будет. Европа решила работать с мирным планом США, - Стармер
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины