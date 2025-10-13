ua en ru
Киев направил на защиту инфраструктурных объектов уже 2,7 млрд грн, - Кличко

Украина, Понедельник 13 октября 2025 19:32
UA EN RU
Киев направил на защиту инфраструктурных объектов уже 2,7 млрд грн, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Киев направил на защиту инфраструктурных объектов уже 2,7 млрд грн. А работы по обустройству защиты первого уровня были приняты комиссией с участием Госспецсвязи.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко накануне заседания Совета обороны города.

По его словам, после завершения обустройства защиты первого уровня, который был принят комиссией с участием Госспецсвязи, мы сформировали программу по резервному энергообеспечению и защите важнейших объектов 2-го уровня.

"Это те объекты, над которыми строятся железобетонные укрытия. Отмечу, что за работу по возведению бетонных укрытий бралось Агентство по восстановлению при Мининфраструктуры. Столица на такие укрытия предусмотрела 3,7 млрд грн и уже направила из них 2,7 млрд", - сообщил Виталий Кличко.

То есть финансовый ресурс обеспечен, а программу городу пришлось реализовывать самостоятельно и Киев это делает, подчеркнул мэр. Он также отметил, что именно Совет обороны города утверждал и принимал решение о защитных мероприятиях. Ведь его представители имеют соответствующую компетенцию, опыт и профессиональный подход.

"В Совет входят представители ВСУ, ГСЧС, СБУ, МВД, прокуратуры и других структур. По моему убеждению, в условиях войны именно такой подход является оправданным и эффективным: военные и силовики должны формировать четкие ориентиры по безопасности", - подчеркнул Кличко.

Отвечая на обвинения, мэр отметил, что распространение мнения дилетантов как экспертного в вопросах защищенности энергообъектов вредит безопасности и имиджу сил ПВО.

"Учитывая весь бред и манипуляции, которые несутся в последние дни, у меня один вопрос: поврежденные вражескими ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры по всей стране не защитил тоже Кличко?" - иронично спросил он.

Напомним, в сентябре 2025 года Киев выделил 235 млн грн на дроны-перехватчики "Шахедов" для усиления ПВО.

Как сообщалось ранее, с начала года Киев передал на фронт более 40 тысяч дронов различных типов, 200 систем РЭБ, наземные роботизированные комплексы и автомобили. Кроме того, несмотря на изъятие центральной властью из бюджета столицы 8 млрд грн, город нашел дополнительные средства на ВСУ и увеличил финансирование программы "Защитник Киева" в 2025 году до 11 млрд грн.

