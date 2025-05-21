В нескольких областях России закрыли аэропорты, жалуются на БПЛА и взрывы

В ночь на 21 мая в нескольких областях Российской Федерации ограничивали работу аэропортов. В регионах фиксировали беспилотники, работали силы и средства ПВО, и были слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.
Еще вечером накануне российские медиа распространяли объявления "Росавиации" о введении плана "Ковер" в калужских аэропортах "Грабцево", "Кубинка", "Ермолино" и нескольких других.
Кроме того, было "закрыто небо" над Тулой. Данные ограничения в работе аэропортов объясняли мерами безопасности, якобы из-за угрозы из-за беспилотников.
В указанных аэропортах запрещалось осуществлять посадки и вылеты для рейсов. Пилотам советовали направлять самолеты "в запасные аэропорты Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля или Москвы - Домодедово, Жуковский, Шереметьево или Внуково", передает Telegram-канал Mash.
Уже под утро в России ограничили работу ярославского аэропорта "Туношна" и костромского - "Сокеркино". Там "Росавиацией" был объявлен план "Ковер" якобы на фоне угрозы БПЛА, рассказывают росмедиа.
На серию взрывов жаловались в сети жители Тульской области около половины двенадцатого ночи.
Как рассказывал Тг-канал Mash, в Тульской области рассказывали о "громких хлопках" в Алексине. Также росмедиа писали, что после этого был "массовый сбой сотовой связи и интернета".
Уже после полуночи в российских пабликах рассказали о нескольких взрывах в Рязанской области, в частности над городом Рязань. Как сообщал ТГ-канал SHOT, местные жители в целом "насчитали около 5 громких хлопков, которые были слышны в разных частях города" Рязань.
Российские пропагандистские каналы писали о работе ПВО по беспилотникам, которые якобы запустила украинская сторона. При этом местные власти не сообщали о каких-то последствиях "на земле".
Напомним, в середине апреля в России заявляли, что дроны "массированно" атаковали город Курск, в котором прогремели десятки взрывов и были пожары.
Недавно стало известно, что в РФ остановил работу оборонный завод "Стрела" в Брянской области якобы из-за воздушной атаки. Данное предприятие работало на российский военно-промышленный комплекс.
Также сообщалось, что в Подмосковье в ночь на 5 мая были слышны взрывы. В Подольском городском округе работала ПВО из-за фиксации беспилотников, которые якобы двигались в сторону столицы страны-агрессора.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.