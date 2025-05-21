В нескольких областях России закрыли аэропорты, жалуются на БПЛА и взрывы

Как аэропорты закрывали

Еще вечером накануне российские медиа распространяли объявления "Росавиации" о введении плана "Ковер" в калужских аэропортах "Грабцево", "Кубинка", "Ермолино" и нескольких других.

Кроме того, было "закрыто небо" над Тулой. Данные ограничения в работе аэропортов объясняли мерами безопасности, якобы из-за угрозы из-за беспилотников.

В указанных аэропортах запрещалось осуществлять посадки и вылеты для рейсов. Пилотам советовали направлять самолеты "в запасные аэропорты Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля или Москвы - Домодедово, Жуковский, Шереметьево или Внуково", передает Telegram-канал Mash.

Уже под утро в России ограничили работу ярославского аэропорта "Туношна" и костромского - "Сокеркино". Там "Росавиацией" был объявлен план "Ковер" якобы на фоне угрозы БПЛА, рассказывают росмедиа.

Взрывы в областях

На серию взрывов жаловались в сети жители Тульской области около половины двенадцатого ночи.

Как рассказывал Тг-канал Mash, в Тульской области рассказывали о "громких хлопках" в Алексине. Также росмедиа писали, что после этого был "массовый сбой сотовой связи и интернета".

Уже после полуночи в российских пабликах рассказали о нескольких взрывах в Рязанской области, в частности над городом Рязань. Как сообщал ТГ-канал SHOT, местные жители в целом "насчитали около 5 громких хлопков, которые были слышны в разных частях города" Рязань.

Российские пропагандистские каналы писали о работе ПВО по беспилотникам, которые якобы запустила украинская сторона. При этом местные власти не сообщали о каких-то последствиях "на земле".