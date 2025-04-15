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Курск атаковали более 100 неизвестных дронов: что известно

Вторник 15 апреля 2025 11:04
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Курск атаковали более 100 неизвестных дронов: что известно Фото: последствия атаки дронов 15 апреля на Курск (t.me/kurskadm)
Автор: Наталья Кава

Неизвестные дроны атаковали российский город Курск в ночь на вторник, 15 апреля. Россияне заявили о взрывах, а также о пожаре в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Сегодня ночью Курск оказался под масштабной атакой беспилотников. Местные заявили, что в городе было слышно более 30 взрывов.

Местные власти заявили, что в результате дроновой атаки в городе повреждены жилые дома. В одной из многоэтажек города повреждены восьмой и девятый этажи, там был пожар. А в результате атаки якобы погиб один и пострадали 9 человек.

Фото: последствия атаки дронов 15 апреля на Курск (t.me/kurskadm)

"К сожалению, погибла 85-летняя женщина... Также пострадали девять человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги", - заявили власти Курска.

Повреждения также зафиксированы в частном секторе.

Российское Минобороны заявило, что в ночь на 15 апреля уничтожили 115 дронов. 109 из них сбили над Курской областью, еще три - над Воронежской, и по одному над Московской, Брянской и Орловской.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что во время атаки дронов на Курскую область непосредственно в Курске был поражен склад боеприпасов российской армии.

"В Курске неизвестные дроны попали в склад боеприпасов россиян", - написал он.

Атаки дронов на Москву

Кроме этого территорию Российской Федерации в ночь на четверг, 4 апреля, атаковали неизвестные беспилотники. Российская ПВО работала в одиннадцати регионах.

Месяц назад дроны атаковали Москву и Московскую область. По словам очевидцев, тогда в российской столице и нескольких населенных пунктах Подмосковья прогремели взрывы.

До того в России жаловались на самую большую атаку дронов с момента войны. В частности, под основным ударом была Москва и Подмосковье.

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