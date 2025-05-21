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У кількох областях Росії закрили аеропорти, скаржаться на БПЛА і вибухи

Ілюстативне фото: у низці областей РФ заявляли про вибухи через атаку дронів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У ніч проти 21 травня у декількох областях Російської Федерації обмежували роботу аеропортів. У регіонах фіксували безпілотники, працювали сили та засоби ППО, і було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Як аеропорти закривали

Ще ввечері напередодні російські медіа поширювали оголошення "Росавіації" про запровадження плану "Килим" у калузьких аеропортах "Грабцево", "Кубинка", "Єрмоліно" та кількох інших.

Крім того, було "закрите небо" над Тулою. Дані обмеження в роботі летовищ пояснювали безпековими заходами, начебто через загрозу через безпілотники.

У вказаних аеропортах заборонялося здійснювати посадки та вильоти для рейсів. Пілотам радили направляти літаки "в запасні аеропорти Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Ярославля чи Москви - Домодєдово, Жуковський, Шереметьєво чи Внуково", передає Telegram-канал Mash.

Вже під ранок У Росії обмежили роботу ярославського аеропорту "Туношна" та костромського - "Сокеркіно". Там "Росавіацією" був оголошений план "Килим" начебто на тлі загрози БПЛА, розповідають росмедіа.

Вибухи в областях

На серію вибухів скаржилися в мережі мешканці Тульської області близько пів на дванадцяту ночі.

Як розповідав Тг-канал Mash, в Тульській області розповідали про "гучні хлопки" в Олексині. Також росмедіа писали, що після цього був "масовий збій стільникового зв'язку та інтернету".

Вже після опівночі в російських пабліках розповіли про кілька вибухів у Рязанській області, зокрема над містом Рязань. Як повідомляв Тг-канал SHOT, місцеві жителі загалом "нарахували близько 5 гучних хлопків, які були чутні у різних частинах міста" Рязань.

Російські пропагандиські канали писали про роботу ППО по безпілотниках, які нібито запустила українська сторона. При цьому місцева влада не повідомляла про якісь наслідки "на землі".

Нагадаємо, у середині квітня у Росії заявляли, що дрони "масовано" атакували місто Курськ, у якому пролунали десятки вибухів та були пожежі.

Неодавно стало відомо, що у РФ зупинив роботу оборонний завод "Стріла" в Брянській області нібито через повітряну атаку. Дане підприємство працювало на російський військово-промисловий комплекс.

Також повідомлялося, що у Підмосков'ї у ніч проти 5 травня було чути вибухи. У Подольському міському окрузі працювала ППО через фіксацію безпілотників, які начебто рухалися у бік столиці країни-агресора.

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АеропортВійна Росії проти УкраїниВибухиАтака дронів