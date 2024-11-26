В нескольких городах Ростовской области раздались взрывы из-за атаки дронов

По словам российского чиновника, в Ростовской области якобы уже были сбиты несколько беспилотников. Это произошло в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.

"С полуночи в Ростовской области средства ПВО отражают воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено 4 БПЛА: в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда", - отчитывается представитель власти региона.

Также он утверждает, что "пострадавших и разрушений на земле нет", и работа ПВО продолжается.

Вместе с тем, ростовские Telegram-каналы пишут, что в данных городах было "громко", и раздавались взрывы.

Кроме того, в сети сообщают, что кроме Таганрога, Новошахтинска, Каменска и Зернограда также были слышны взрывы в селе Новобессергеневка (Неклиновский район, под Таганрогом).

Отметим, что возле Таганрога, согласно открытым данным, расположены два военных аэродрома - "Таганрог-Центральный" (к северу от города) и "Таганрог-Южный" (недалеко от села Новобессергеневка).

Взрывы в Таганроге

Напомним, что в Таганроге Ростовской области РФ взрывы якобы из-за воздушных атак раздаются далеко не впервые.

Так, например, в марте на фоне дроновой атаки по Таганрогу сообщалось о повреждении авиазавода. Это предприятие занимается строительством и ремонтом военных транспортных самолетов разных типов, в том числе Ил-76, А-50, Ил-78 и др., а также ранее производило стратегические бомбардировщики, среди которых Ту-95, Ту-142 и другие.

А 16 декабря 2023 года прогремел взрыв на севере Таганрога, и после происшествия россияне подняли в небо несколько вертолетов.

Также 28 июля прошлого года в центре Таганрога произошел мощный взрыв вблизи кафе. Из-за взрыва пострадали около 15 человек. РосСМИ сообщали, что место возможного прилета ракеты находится примерно в 10 км от авиабазы. При этом в Минобороны РФ обвинили во взрыве Украину. После этого серия взрывов прогремела в Азовском районе Ростовской области.