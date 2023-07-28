В центре российского Таганрога произошел взрыв: много пострадавших

В центре Таганрога Ростовской области РФ произошел сильный взрыв недалеко от кафе. Вследствие взрыва пострадало много людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash и Baza .

РосСМИ сообщали, что взрыв произошел недалеко от Александровской площади во дворе Государственного банка. При этом неподалеку находятся кафе "Чехов Сад" и аквапарк "Лазурный".

По их данным, причиной взрыва стал неизвестный снаряд. На месте обнаружили его осколки. Сейчас спасатели разбирают завалы.

Сообщается, что больше всего пострадало здание местного кафе. На месте взрыва образовалась воронка размером 5 на 5 метров.

Кроме того, журналисты пишут о 12 пострадавших от взрыва, четверым из них потребовалась помощь медиков.

При этом губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что, предварительно, в центре Таганрога взорвалась ракета. Он отметил, что четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол.

Фото: в центре российского Таганрога произошел взрыв (golubev_vu/731)

Telegram-канал "Важные истории" сообщает, что место возможного прилета ракеты в Таганроге находится примерно в 10 км от авиабазы.

Так, в конце мая 2023 года OSINT-аналитик Брэди Африк обнаружил на аэродроме Таганрога российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Его могут использовать для наведения при бомбардировках Украины.

Отмечается, что авиабаза в Таганроге - это штаб-квартира научно-технического комплекса им. Бериева, который и производит А-50. Вероятно, А-50 отправили в Таганрог на ремонт после того, как он был поврежден на беларусской авиабазе в Мачулищах.

Кроме того, на аэродроме стоят бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 и есть площадки для запуска беспилотников.

Чрезвычайные ситуации в России

Отметим, что в последние несколько месяцев на территории России часто случаются взрывы и пожары. Они происходят как в приграничных с Украиной областях, так и в отдаленных краях.

Например, сегодня ночью в Москве жаловались на якобы "удар беспилотника".

А утром 24 июля Москву атаковали два беспилотника. Один из них попал в бизнес-центр, где находится магазин "Леруа Мерлен", а второй упал недалеко от здания Минобороны РФ и штаб-квартиры кибернетической разведки ГРУ.

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