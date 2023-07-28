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В Ростовской области прогремела серия взрывов: россияне заявляют о работе ПВО

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Ростовская область, Пятница 28 июля 2023 17:59
В Ростовской области прогремела серия взрывов: россияне заявляют о работе ПВО Иллюстративное фото: в Ростовской области заявили о работе ПВО (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Азовском районе Ростовской области РФ прогремела серия взрывов. При этом россияне сообщают о якобы работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева и Telegram-канали.

Местные Telegram-канали публикуют видео, где слышны взрывы и видно клуб черного дыма. Они сообщают о четырех сильных взрывах подряд в Азовском районе.

При этом губернатор сообщает о работе ПВО.

"Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты - на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются", - написал он.

При этом в Минобороны РФ снова обвинили Украину. Там заявили, что около 17:15 украинские военные якобы совершили удар переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

При этом средства ПВО якобы "перехватили" ракету в районе города Азов Ростовской области. Обломки упали в безлюдной местности.

Взрывы в России

Сегодня в России уже сообщали о взрывах в Таганроге и Самаре.

В центре Таганрога произошел сильный взрыв недалеко от кафе. Из-за взрыва пострадали 15 человек. РосСМИ сообщали, что место возможного прилета ракеты находится примерно в 10 км от авиабазы.

При этом в Минобороны уже успели обвинить во взрыве Украину.

Кроме того, на территории нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о диверсия.

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Российская Федерация ПВО Ростовская область
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