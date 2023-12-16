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В Таганроге прогремели взрывы, россияне подняли вертолеты

Таганрог, Суббота 16 декабря 2023 12:04
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В Таганроге прогремели взрывы, россияне подняли вертолеты Фото: в Таганроге раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в российском городе Таганрог прогремели в субботу, 16 декабря. Россияне подняли в небо вертолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Приблизительно в 12:30 (по местному времени, - ред.) был громкий хлопок на Северном. И вслед полетели 3 вертолета", - пишут россияне в соцсетях.

Также Telegram-каналы публикуют фотографии с места событий.

Местные власти пока не комментировали ситуацию в городе.

Добавим, что Таганрог находится в Ростовской области. Расстояние от города до территории, подконтрольной Украине, составляет около 200 км.

В Таганроге прогремели взрывы, россияне подняли вертолеты

скриншот google.com/map

"Бавовна" в России

Напомним, в ночь на 14 декабря вблизи Москвы и в Калужской области слышали взрывы. Россияне пожаловались на атаку дронов. Позже Минобороны РФ сообщило о девяти беспилотниках, которые якобы были сбиты над Московской и Калужской областями.

В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки летевшего на Москву беспилотника. Якобы БПЛА приземлили на расстоянии чуть более 80 километров от российской столицы.

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что атака дронов на Россию была спецоперацией ГУР. Целями были военные объекты.

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