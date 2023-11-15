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"Медицина лучше в Украине". Тысячи украинских беженцев ездят домой, чтобы посетить врача

Среда 15 ноября 2023 16:18
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"Медицина лучше в Украине". Тысячи украинских беженцев ездят домой, чтобы посетить врача Фото: Лечение зубов (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Сотни тысяч украинских беженцев, которые оказались в Европе, посещают Украину на короткое время. Одной из причин является более доступнаямедицинская помощь.

Почти 40% беженцев возвращались в Украину как минимум один раз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По результатам опроса Агентства ООН по делам беженцев, 39% респондентов ездили из Европы в Украину, чтобы увидеться с родными, посетить врачей и уладить дела с документами.

Историки и социологи говорят, что масштаб этих поездок чрезвычайный в новейшей истории. По мнению экспертов, короткие возвращения свидетельствуют, что украинские беженцы адаптируются к войне и пытаются найти баланс между пребыванием в более безопасных странах за границей и возвращением к своей прошлой жизни дома.

Социолог из Университета Paris Nanterre Юлия Шукан, изучающая социальные последствия войны в Украине, сказала, что это вопрос "возобновления отношений с родиной без полного переселения".

Многие беженцы рассказали, что их поездки в Украину были вызваны разочарованием в системе здравоохранения в Европе. Помимо длительного ожидания приема врача за границей проблемой является неправильное лечение.

Поэтому украинцы преодолевают расстояние более тысячи километров, чтобы полечить зуб или получить инъекцию у хирурга-ортопеда.

Также беженцы объясняют, что дома лечение дешевле и нет языкового барьера. Большинство медицинских услуг в Украине, как и в Британии и Франции, в государственных учреждениях являются бесплатными. Но стоматологическая или специализированная помощь намного дешевле в Украине.

"Медицина просто лучше в Украине. Так и дешевле, и быстрее, и врачи внимательнее. Поэтому я приезжаю каждый раз, когда могу", – рассказала Людмила Гуренчук, нашедшая убежище в Сен-Тропе во Франции.

Напомним, мы писали, почему так сложно попасть к врачу в Великобритании.

Также мы рассказывали, как украинцам записаться к врачу в Германии. Для этого можно воспользоваться приложением Doctolib.

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