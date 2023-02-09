Количество жертв землетрясения в Турции превысило 16 тысяч

В Турции в результате землетрясений погибли более 16 тысячи человек. При этом более 64 тысяч получили ранения.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Duvar.
"16 170 человек погибли и 64 194 получили ранения в результате землетрясений в Мараше", - заявил он.
Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский приказал отправить в Турцию гуманитарную помощь. Также туда выехали украинские спасатели, которые помогут разбору завалов.
Кроме того, Эрдоган объявил в стране семидневный траур в связи с трагедией.
Ранее в МИД Украины сообщили, что Киев направил консулов в Турцию для помощи украинцам. Вероятно, еще пять граждан Украины находятся под завалами.
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