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Количество жертв землетрясения в Турции превысило 16 тысяч

Фото: Количество жертв землетрясения в Турции превысило 16 тысяч (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Турции в результате землетрясений погибли более 16 тысячи человек. При этом более 64 тысяч получили ранения.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Duvar.

"16 170 человек погибли и 64 194 получили ранения в результате землетрясений в Мараше", - заявил он.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский приказал отправить в Турцию гуманитарную помощь. Также туда выехали украинские спасатели, которые помогут разбору завалов.

Кроме того, Эрдоган объявил в стране семидневный траур в связи с трагедией.

Ранее в МИД Украины сообщили, что Киев направил консулов в Турцию для помощи украинцам. Вероятно, еще пять граждан Украины находятся под завалами.

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Турция