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Украина направила консулов для помощи своим гражданам в Турции, - МИД

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Четверг 09 февраля 2023 12:39
Украина направила консулов для помощи своим гражданам в Турции, - МИД Фото: Олег Николенко, представитель МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Киев направил консулов в Турцию для помощи украинцам. Вероятно, еще пять украинцев находятся под завалами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

"Дипломаты везут теплую одежду, предметы первой необходимости, лекарства. На месте они будут координировать поиски пропавших граждан, оказание медицинской помощи пострадавшим и организацию эвакуации", - пишет Николенко.

По словам спикера МИД, вероятно еще 5 украинцев находятся под завалами. Министерство и посольство активно взаимодействуют с турецкими властями для их спасения.

Одна гражданка Украины была госпитализирована - ее жизни ничего не угрожает.

"В целом дипломаты уже разыскали 103 украинцев. Остальные 22 гражданина не выходят на связь. Работаем над установлением мест их нахождения, поддерживаем связь с родными", - добавил спикер МИД.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии достигло 12049 человек.

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