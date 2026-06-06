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Новая вспышка Эболы в Африке рискует стать масштабнее эпидемии 2014 года, - ВОЗ

18:15 06.06.2026 Сб
2 мин
Опасный вирус уже вышел за пределы Конго
aimg Сергей Козачук
Новая вспышка Эболы в Африке рискует стать масштабнее эпидемии 2014 года, - ВОЗ Фото: (Getty Images)
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Количество подтвержденных случаев заболевания Эболой в результате масштабной вспышки в Восточной Африке стремительно растет и уже вскоре достигнет отметки в 500 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swedenherald.

Детали вспышки и количество жертв

Издание информирует, что согласно последним официальным данным ВОЗ, на сегодня в регионе подтвержден в целом 471 случай инфицирования. В результате болезни уже умерли 82 человека.

Значительное большинство всех случаев заболевания зарегистрировано в Конго-Киншасе. В то же время опасный вирус продолжает распространяться по региону - в соседней Уганде пока подтверждено 19 случаев.

За последние 24 часа медики зафиксировали резкий рост заболеваемости, и ситуация со вспышкой может значительно ухудшиться.

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По оценкам американского ведомства CDC (Центры контроля и профилактики заболеваний), если немедленно не принять решительных мер, текущая волна может оказаться тяжелее той, что опустошила Западную Африку более десяти лет назад.

"Такой масштаб возможен", - заявил на пресс-конференции директор CDC Джейсон Ашер, комментируя риски повторения масштабной эпидемии.

Что предшествовало

Напомним, в середине мая 2026 года Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки Эболы в Африке. Эпицентром распространения инфекции, а именно редкого штамма Бундибугио, стала провинция Итури в Демократической Республике Конго, откуда вирус впоследствии попал в соседнюю Уганду.

Ситуация осложняется тем, что пока нет официально утвержденных вакцин или специфических лекарств против этого конкретного штамма.

Уже через две недели ситуация значительно ухудшилась, и в ВОЗ назвали ситуацию со вспышкой Эболы в Африке крайне тревожной. Количество подозреваемых случаев заражения в ДР Конго стремительно превысило отметку в одну тысячу, а количество летальных случаев достигло по меньшей мере 246.

По данным медицинских организаций, подобная скорость распространения болезни фиксируется впервые в истории наблюдений за вспышками Эболы.

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