Опасная Эбола уже добралась до Европы, подтвержден первый случай
Во Франции впервые зафиксировали случай заражения Эболой. Опасный вирус обнаружили у вернувшегося из Африки врача.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минздрава Франции и сообщение Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.
Инфицированный медик уже госпитализирован в специализированную больницу. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
Французские службы срочно ищут всех, кто мог контактировать с врачом по его возвращении из Демократической Республики Конго. Всех найденных контактных лиц отправят на обязательную 21-дневную изоляцию под наблюдением медиков.
В то же время во французском министерстве подчеркнули, что риск для населения "очень низкий".
Несмотря на выявленный случай, в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний отмечают, что общий риск распространения инфекции среди жителей Евросоюза остается низким.
Напомним, в середине мая 2026 года ВОЗ объявила режим международной чрезвычайной ситуации из-за масштабной вспышки Эболы в Африке.
Очагом распространения инфекции стал регион Итури в Демократической Республике Конго, где зафиксировали редкий штамм вируса Бундибугио. Впоследствии заболевание распространилось и на территорию соседней Уганды.
Дополнительную угрозу представляет отсутствие одобренных вакцин и специализированных препаратов для борьбы именно с этой разновидностью вируса.
Отметим, в ВОЗ заявили, что развитие вспышки вызывает серьезную обеспокоенность. Число подозреваемых случаев заражения в ДР Конго превысило тысячу, а число умерших достигло по меньшей мере 246 человек.
По оценкам медицинских специалистов, столь стремительные темпы распространения Эболы не фиксировались за весь период наблюдений за вспышками этого заболевания.