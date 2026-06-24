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Опасная Эбола уже добралась до Европы, подтвержден первый случай

16:46 24.06.2026 Ср
2 мин
Сейчас экстренно ищут людей, которые могли контактировать с инфицированным
aimg Валерий Ульяненко
Опасная Эбола уже добралась до Европы, подтвержден первый случай Иллюстративное фото: во Франции впервые в истории обнаружили вирус Эбола (Getty Images)
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Во Франции впервые зафиксировали случай заражения Эболой. Опасный вирус обнаружили у вернувшегося из Африки врача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минздрава Франции и сообщение Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.

Инфицированный медик уже госпитализирован в специализированную больницу. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

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Французские службы срочно ищут всех, кто мог контактировать с врачом по его возвращении из Демократической Республики Конго. Всех найденных контактных лиц отправят на обязательную 21-дневную изоляцию под наблюдением медиков.

В то же время во французском министерстве подчеркнули, что риск для населения "очень низкий".

Несмотря на выявленный случай, в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний отмечают, что общий риск распространения инфекции среди жителей Евросоюза остается низким.

Напомним, в середине мая 2026 года ВОЗ объявила режим международной чрезвычайной ситуации из-за масштабной вспышки Эболы в Африке.

Очагом распространения инфекции стал регион Итури в Демократической Республике Конго, где зафиксировали редкий штамм вируса Бундибугио. Впоследствии заболевание распространилось и на территорию соседней Уганды.

Дополнительную угрозу представляет отсутствие одобренных вакцин и специализированных препаратов для борьбы именно с этой разновидностью вируса.

Отметим, в ВОЗ заявили, что развитие вспышки вызывает серьезную обеспокоенность. Число подозреваемых случаев заражения в ДР Конго превысило тысячу, а число умерших достигло по меньшей мере 246 человек.

По оценкам медицинских специалистов, столь стремительные темпы распространения Эболы не фиксировались за весь период наблюдений за вспышками этого заболевания.

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