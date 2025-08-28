ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Удар РФ по Киеву: 10 человек считаются пропавшими без вести

Четверг 28 августа 2025 11:17
UA EN RU
Удар РФ по Киеву: 10 человек считаются пропавшими без вести Фото: в Киеве после удара РФ 10 человек считаются пропавшими без вести (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 28 августа, нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате обстрелов 10 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы МВД Игоря Клименко.

"Спасатели в Киеве достали из-под завалов еще три тела погибших жителей многоэтажки. Еще 10 человек считаются без вести пропавшими", - отметил Клименко.

Среди погибших - трое детей. По уточненным данным, их возраст - 2, 14 и 17 лет. Одного ребенка деблокировали на месте удара, двое - погибли в больнице от сверхсложных травм.

"На местах поражения продолжаются поисково-спасательные и аварийные работы. Кроме экстренных служб, прибыли мобильные подразделения Миграционной службы и сервисного центра, поэтому люди, которые потеряли документы могут быстро подать заявку и восстановить их", - добавил министр.

Удар россиян по столице

Напомним, сегодня ночью, 28 августа, войска РФ нанесли комбинированный удар по Киеву. Так, враг для атаки применил крылатые ракеты, баллистику, "Кинжалы" и "Шахеды".

Разрушения и повреждения зафиксированы почти во всех районах города. Повреждены жилые дома, офисные здания, учебные заведения, автомобили, торговый центр.

В Дарницком районе разрушения самые сильные. Там в результате попадания ракеты разрушен подъезд пятиэтажного дома. Из-под завалов спасатели достали шесть человек, среди них ребенок.

Все, что известно о комбинированной атаке врага по Киеву - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Киев обстріл Києва
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы