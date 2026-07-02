В Киеве число пострадавших резко возросло до 56, жертв уже больше десятка

В результате массированной российской атаки на Киев по состоянию на 07:00 утра зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях во всех районах столицы. Есть значительные прямые попадания в жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Тимура Ткаченко.

По его словам, из-под завалов пока деблокируют людей, среди которых есть погибшие.

Он отметил, что уже известно о 9 подтвержденных жертвах, в то же время проверяется информация еще относительно нескольких человек. Работы на местах продолжаются. Также подтверждены 56 раненых, среди которых по меньшей мере два ребенка.

"Киевляне ни в коем случае не стоит пренебрегать сигналами тревоги. Россияне очень целенаправленно бьют именно по жилым домам. Эта ночь в очередной раз показала их террористическую сущность", - предупредил глава КМВА.

Фото: работа ГСЧС на местах попадания россиян (t.me/dsns_telegram)

Сейчас соответствующие службы работают над развертыванием оперативных штабов рядом с ключевыми пострадавшими локациями по оказанию помощи.

Обновлено 08:15. В столице на данный момент подтверждены 11 погибших, сообщил глава МВД Игорь Клименко.