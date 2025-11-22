Число погибших из-за российской атаки на Тернополь снова возросло

Сообщается, что поисково-спасательные работы продолжаются в Тернополе четвертые сутки. И сегодня около 16:00 спасатели обнаружили тело женщины.

Таким образом, Число погибших возросло до 33.

Как добавил мэр Сергей Надал, по состоянию на сейчас:

погибли 33 человека (из них 6 детей)

травмированы 94 человека (из них 18 детей)

считаются пропавшими без вести 6 человек (из них 1 ребенок)

"Выражаем глубокие соболезнования семьям, потерявшим самых дорогих", - добавил он.

Зверский удар по многоэтажкам в Тернополе

Российская Федерация в ходе массированной атаки в ночь с 18 на 19 ноября ударили по Тернополю беспилотниками и крылатыми ракетами.

Под удар попали дома на улицах Стуса и 15 Апреля: один девятиэтажный дом был разрушен, в другом начался пожар. Не исключено, что 33 погибших - не окончательное число жертв, поскольку несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

По данным Воздушных сил ВСУ, по домам ударили крылатые ракеты Х-101, запущенные со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и четыре Ту-160МС в Вологодской и Астраханской областях. Прямое попадание одной из ракет попало на видео. Судя по нему, ракета точно не была перехвачена системой ПВО.